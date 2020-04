Tror ikke flukt til Sverige er lurt for talentene: – Ikke spesielt imponert

– Vi håper vi kommer dit, men vi syns ikke vi skal utfordre de anbefalingene og retningslinjene som gis mer enn nødvendig. Vi er jo i en del av sesongen som er litt på hell, og det er en god stund til vi starter opp igjen. I tillegg er det jo ikke is i ishallene, så kommunene må legge is før vi kan drive aktivitet. Vi mener jo også at vi på et tidspunkt kan innrette oss på en god måte for å hindre smittespredning med vår aktivitet, så det kommer vi tilbake til. Vi følger veldig godt med på hva som skjer i andre idretter, og kommer selvfølgelig til å være med når vi ser at det åpnes opp for å være mer i aktivitet.

– Når håper dere å kunne åpne ishallene igjen?

– Vi jobber ut ifra at neste sesong går som planlagt. Det vil si at det oppstart i august for de aller fleste. Normalt sett er det mange som venter til august før de går på is. Det er ikke sikkert vi får gjennomført sommer-camper i år, men det er viktigere ting enn å drive aktivitet akkurat nå. Det er å hindre smittespredning, og vi skal selvfølgelig gjennom vår aktivitet bidra til at vi ikke er de som utfordrer systemet for mye, understreker Eide.

Vatne mener derimot at sommer-campene gir et viktig grunnlag. Særlig for de unge spillerne.

– Det er klubber som kjører camper gjennom sommeren, og det er en viktig del av treningen. Det å få den muligheten til å gå på is for å trene på individuelle ferdigheter før sesongen. Det er utrolig frustrerende at de får lov til det andre steder, mener rekrutt-treneren.

Frykter ikke for rekrutteringen

Eide forteller at forbundet gjennom sine nettsider gir treningstips til utøvere og trenere, og frykter ikke at unge talenter vil falle fra.

– Pr i dag så gjør jeg ikke det. Jeg tror heller at vi vil oppleve at flere har lyst til å å drive aktivitet fremover når vi kommer i gang igjen. Med mindre det skjer noe på klubbsiden. Hvis det er klubber som ikke klarer å starte opp igjen av ulike grunner. Det er mer å frykte, egentlig. Men jeg tror ikke at noen av våre er det pr i dag, sier han.

– Hva kan du si til gjengen i Bergen, og andre unge talenter, for å holde motivasjonen deres oppe?

– Den dagen de kommer på is kan de glede seg enda mer. Når man har noe å glede seg til holder man ut med den situasjonen man er i. Det ser ut som om de klarer å opprettholde treningen på en god måte, innenfor de smittevernsreglene som gjelder. Jeg syns de skal fortsette med det, og ikke tro at de taper så veldig mye ferdighetsmessig, avslutter Eide.