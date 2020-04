Dag Otto Lauritzen skremte barnas kjærester: – Han var redd for å fri

Solen skinner over Oslofjorden og vi møter en travel Dag Otto Lauritzen (63) på Aker Brygge.

– Jeg skal bare ta denne telefonen her, så er jeg klar, sier han når han møter Dorthe Skappel (57) for et intervju med God kveld Norge.

For tiden er han aktuell med TV 2-programmet «Kompani Lauritzen», som har underholdt nordmenn hver lørdagskveld.

– Det er litt moro å være sjef, det må jeg ærlig innrømme. Jeg har vært i forsvaret, men jeg hadde aldri trodd jeg skulle bli oberst, ler han.

Fallskjermjegeren

For Dag Otto Lauritzen, eller «Oberst Lauritzen» som han blir kalt i programmet, har erfaring fra forsvaret hvor han i en alder av 23 år var ferdig utdannet politimann og fallskjermjeger.

– Jeg lærte mye det året jeg var inne som fallskjermjeger, det er kanskje det viktigste året jeg har hatt i oppveksten min, forteller han.

Lauritzen ble utsatt for en stygg ulykke dette året.

– Jeg var på øvelse i Nord-Norge og kom utfor en ulykke, jeg var heldig som overlevde, forteller han.

Lauritzen var innkalt til en internasjonal repetisjonsøvelse på grensen til Russland i Nord-Norge i 1980. Under fallskjermhoppet skjedde det noe med utstyret som resulterte i at han lå på ryggen da fallskjermen kom ut. Fallskjermen huket tak i beinet.

– Jeg ødela benet mitt – leddbånd, korsbånd, kneskål og alt som er. Den dag i dag har jeg et stivt bein, så jeg kan ikke sitte på huk, forteller Lauritzen, og fortsetter:

– Jeg måtte bruke sykkel til opptrening. Jeg hadde akkurat startet å sykle, så ulykken satt meg tilbake, men jeg tenkte: «Jeg skal søren meg vise at jeg kan bli bra», fortsetter den tidligere proffsyklisten.

14. Juli 1987 ble han den første nordmannen til å vinne en etappe i Tour de France.

Ikke redd for korona

Lauritzen har tidligere vært åpen om hjerteproblemer som startet da han var 36 år gammel, men han er dog ikke bekymret for seg selv.

– Jeg har hatt noen operasjoner som kanskje gjør at jeg er i en risikogruppe, men jeg føler meg ikke redd i det hele tatt. Vi skal selvfølgelig ta dette alvorlig, men jeg er ikke redd for meg selv, sier han.

I likhet med mange andre har Lauritzen mistet en del jobb, men da har han tid til andre ting.

– Et halvt år med jobb forsvant på en uke, men det gjør at du senker skuldrene litt. Også kommer du hjem og finner verdi i andre ting som å være hjemme med familien, spille og gå turer med kona, som jeg ellers ikke får tid til, forteller TV-profilen.