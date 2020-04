Ekstremsportveko avlyst – slik holder Einar (48) adrenalin-kickene ved like

– Jeg skal innrømme at jeg ser litt ut som Karlsson på taket, sier vossingen Einar Såkvitne (48) og ler.

Rett nedenfor det korona-stengde skianlegget i Myrkdalen, har han funnet de få meterne med snø han trenger for å lette med rygg-propellen, eller «Flat Top Paramotor» som det egentlig heter.

Se reportasjen og de spektakulære bildene fra flyturen i videovinduet under

– Er ikke dette farlig?

– Nja, jeg vil nå egentlig si det er farligere å kjøre hovedfartsåren mellom Bergen og Voss. Det viktigste er å passe på at det er godt vær og lite vind, sier Såkvitne.

Han bretter ut skjermen, og fester selene til propell-maskinen. Snart skal han fly, men sikkerheten er som alltid i høysetet. Einar har flydd siden 2007, og vet hva han gjør.

– Man bretter ut setet slik, så blir det som en dårlig lenestol, flirer han.

Rammet bransjen

Såkvitne er ekte vossing, og har drevet med en rekke ulike sporter i hele sitt voksne liv. I tillegg er han formann i hang- og paraglider-klubben, samt styremedlem i Ekstremsportveko.

Da korona-krisen slo til for fullt i mars, ble også ekstremsport-bransjen rammet på lik linje med andre store deler av samfunnet.

Alle aktiviteter og kurs i regi av paraglider-, fallskjerm, rafting- og de andre sportsklubbene på Voss ble stengt ned.

For kort tid siden ble det også besluttet at Ekstremsportveko måtte avlyses. Veko er verdens største festivale innenfor sitt felt, og festivalleder Kjetil Kriken sier det var en trist men nødvendig beslutning.

Saken fortsetter under videoen

– Umulig å gjennomføre

– Vi skjønte alvoret tidlig, og så at dette var noe man aldri hadde sett før. I Ekstremsportveko tar vi helse og sikkerhet veldig seriøst, og det er vår jobb å minimere risiko. Vi så at det ble umulig å gjennomføre en festival med 25.000 deltakere og 1500 utøvere, der 30-40 prosent av dem er fra utlandet, sier Kriken, og legger til:

– Vi vil heller ikke risikere å belaste helsevesenet på Voss, sier Kriken.

AVLYSTE: – Vi skjønte tidlig at vi ikke kunne gjennomføre Ekstremsportveko, sier festivalsjef Kjetil Kriken. Foto: Marit Hommedal

Festivalsjefen har ledet Ekstremsportveko hvert år siden oppstarten i 1988, og sier han har delte følelser om å avlyse årets arrangement.

– For meg som leder føles det bra å gjøre det riktige med tanke på folk sin helse, men det er klart at veldig mange synes det er synd at det ikke blir festival i år, sier Kriken.