Slik går det med norske Michelin-restauranter: – Festen er over

I Norge har elleve spisesteder stjerne i den anerkjente Michelin-guiden, hvorav fire av dem fikk sin aller første stjerne i år.

Noen kaller restaurantene spydspissen innen norsk landbruk og matkultur. Men også disse lider av å holde stengt flere måneder i strekk.

RE-NAA i Stavanger er den eneste restauranten i Norge som har to stjerner. Æren ble de tildelt i Trondheim i februar.

Knapt én måned senere måtte de stenge dørene på grunn av koronaviruset.

– Vi kan ikke skryte på oss at dette er et godt opplegg for restauranten. Vi er ganske nedpå nå, festen er over, sier kokk og daglig leder Sven Erik Renaa.

Holder motivasjonen oppe

RE-NAA har tre fasiliteter. Den 13. mars stengte de ned matbaren, den 14. mars stengte de restauranten og den 16. mars stengte de lunsjrestauranten.

– Akkurat nå forsøker vi å finne måter vi kan drifte på. Vi har prøvd oss på take away, som har gått greit, men vi får ikke betalt alle regninger med det, sier Renaa.

RE-NAA driver take away for å holde motivasjonen oppe for de ansatte og for å ha kontakt med sine gjester. Som den daglige lederen sier selv, så er det ikke nok business i take away til å overlevere på det alene.

– Jeg snakker med personalet hele veien, og de er veldig motivert til å starte igjen. Nå er stort sett alle permitterte, bortsett fra meg, forteller han.

TRONDHEIM: Jubelen var stor da RE-NAA ble tildelt to stjerner i februar. Her kysser Sven Erik Renaa sin kone og kollega Torill Renaa etter utmerkelsen. Foto: Ole Martin Wold / NTB Scanpix

Nå jobber de for å løse logistikken rundt gjenåpning. Hvor mye av personalet skal du hente inn fra permisjon? Hvordan kan man sørge for at toalettfasilitetene ikke er smittebærere, når alle gjester bruker dem?

Økonomisk tilbakeslag

For restauranten er mars og april gode måneder, hvor de ofte tjener inn penger som kan fordeles over mindre gode perioder. Nå venter Renaa spent på hvor mye som kommer i krisepakken som skal hjelpe bedriftene med faste kostnader

I en av krisepakkene vedtok finanskomiteen å senke momsen. For hotellbransjen er momsen nede i åtte prosent, mens den for restaurantbransjen har den holdt seg på 25 prosent.

– For oss er momsen det store problemet. Momsen for januar, februar og mars utgjør omtrent én million kroner. Betalingen er utsatt til juni, men den må uansett betales med renter, sier han.

Avhengig av norsk turisme

Nå er de helt avhengige av at nordmenn besøker restauranten.

– Vi er helt avhengig av at de lokale bruker oss nå, det er essensielt. Men Stavanger er ikke en stor by, og alle restaurantene er avhengig av den trafikken som er i ukedagene. Dette avhenger av når «business as usual» er tilbake. Det er jo kjempeviktig, sier Renaa.