Ekspert: Derfor er Ronaldo tidenes største idrettsmann

Cristiano Ronaldo har hatt en minneverdig karriere, som onsdag kveld skal hylles på TV 2 Sport Premium og Sumo.

35-åringen er regnet for å være en av fotballhistoriens beste spillere, og TV 2s fotballekspert mener det går an å sette ham på hylle med de aller aller største.

– I mine øyne er han tidenes største idrettsmann. Fordi han helt utvilsomt er et treningsprodukt i verdens største idrett som har kommet frem og tatt opp jakten på det som er som soleklart er tidenes beste fotballspiller, sier Simen Stamsø-Møller.

Mener Messi-sammenligning forsterker argumentet

For selv om sammenligningen med Lionel Messi trolig kommer til å prege Ronaldos ettermæle til evig tid, står den også som et testament på hvor sterke Ronaldos prestasjoner faktisk er.

– Det at det i det hele tatt er mange som er i tvil, og at en del faktisk er på Ronaldos side i den såkalte debatten, er bare en bekreftelse på at han har gjort absolutt alt riktig. Han var åpenbart et stort fotballtalent, men slik han var som 17-18-åring er noe det finnes en del av i fotballen. Men det finnes bare en Lionel Messi, sier TV 2s ekspert.

TV 2s ekspert mener den siste måneden uten aktiv fotball har vært med på å understreke nettopp hvor store steg både Ronaldo og fotballen generelt har tatt i løpet av superstjernens tid i søkelyset.

– Nå har vi jo hatt muligheten til å se om igjen gamle kamper, gamle klipp fra 90-tallet og også kamper fra ordentlig gamle dager, og da ser man jo med egne øyne at det Messi og Ronaldo har gjort de siste 15 årene er på et helt annet nivå. De har levert over så lang tid, og dette er det beste som har vært noen gang, sier han.

Hyller klubbvalg og timing

Juventus-stjernen er for øyeblikket, som resten av fotballverden, i karantene, men holder kontakten med sin fanskare via hyppige oppdateringer i sosiale medier. Tirsdag la han blant annet ut et bilde på sin Instagram-profil der han med to tomler i været er i ferd med å gjennomføre en økt på ergometersykkel.

Nettopp treningsvidunderet Ronaldo og hans evne til å gjøre de riktige sportslige valgene er blant det som imponerer TV 2s ekspert mest rundt portugiseren.