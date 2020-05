John Carew valgte klasse med 20 jenter foran toppidrettsgymnas

Det unge talentet var redd for at for mye fotball ville gå på motivasjonen løs. Der andre gjerne gir etter for press fra venner og andre i fotballmiljøet, viste Carew tydelig at han hadde behov for en balanse i livet. Lørenskog Videregående la til rette slik at Carew kunne ta ett av årene over to år.

– Det holder med Vålerenga-trening på ettermiddagen. Jeg trenger ikke tenke fotball, gå på et fotballgymnas og spisse ting, så dra på Vålerenga-trening, så spille kamper. Det blir for mye, husker Carew tilbake.

– Så allerede der prøvde jeg å balansere ting. Så jeg satt der med 20 jenter i klassen. Vi var to gutter, så jeg hadde det kjempefint på Lørenskog videregående, sier Carew og ler.

NOK FOTBALL: Carew mente at treninger med Vålerenga på ettermiddagstid var nok fotball. Foto: Morten Holm

Alltid gått egne veier

Valget av tegning, form og farge på videregående var et tydelig signal til omverdenen om at John Carew interesserte seg for mer enn å løpe etter en ball. Også senere skulle en av tidenes norske fotballspillere finne flere strenger å spille på.

– Jeg har alltid hatt litt andre interesser, ikke bare fotball. Jeg husker jeg tok mine første skuespillertimer i 2009. Da spilte jeg i Premier League. Vi hadde ferie om sommeren, og da dro jeg til LA og tok skuespilltimer der.

Det viste seg å være en god investering. Etter at han la opp som fotballspiller har John Carew sakte, men sikkert, bygget seg opp til å bli en anerkjent skuespiller med hovedrolle i suksesserien «Heimebane» på NRK, samt rollen som Jungle Warrior i Disney-filmen Maleficent: Mistress of Evil, med Angelina Jolie i hovedrollen.

SKUESPILLER: Ane Dahl Torp og John Carew i serien «Heimebane». Foto: NRK

– Foto og skuespill, jeg syns det er veldig spennende å lære nye ting, bli kjent med andre kulturer, folk som holder på med noe helt annet, sier 40-åringen.

– Har vært heldig

Carew har levd et liv få forunt. Han har vært stjerne i La Liga, Serie A og Premier League. Nå kjemper han om hovedroller i filmer.

– Jeg er veldig nysgjerrig. Jeg elsker livet, jeg elsker å utforske. Jeg går «geekete» inn i ting, og så liker jeg å bli god i det jeg holder på med, forklarer 40-åringen.

– Jeg har vært veldig heldig. En ting er å finne én passion i livet, slik som fotballen, men jeg har funnet en ny passion i skuespill. Jeg går inn i det hundre prosent.

Se «Brede møter John Carew» på TV 2 Sumo.