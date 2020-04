Natt til fredag 17. april måtte brøytemannskapet på Saltfjellet (E6) gi etter for uværet, og etter lang tid med kolonnekjøring ble fjellet stengt på natten.

Brøytemannskapet fortsatte å brøyte, men hadde såpass dårlig sikt at det ikke var forsvarlig å ta med trafikk over fjellet.

Midtveis på fjellet fikk brøytesjåføren seg en real støkk idet lysene fra to personbiler plutselig kom kjørende imot han i stor fart.

Sjåførene hadde brutt opp bommen ved Bolna og på den måten utsatt seg selv og andre for livsfare.

– Det var egentlig bare flaks som gjorde at dette ikke endte i tragedie, sier Tore Lysberg som er avdelingsdirektør i Drift og vedlikehold i Statens vegvesen i en pressemelding.



– For det første var det så vidt at det ikke ble kollisjon mellom brøytebilen og personbilene. I tillegg er det sannsynlig at de ville kjørt seg fast inne på fjellet, hvis de ikke hadde kommet inn i nybrøytet spor etter deres møte med brøytebilen.

Når brøytemannskapene stenger fjelloverganger er det fordi været er så dårlig og sikten så minimal at det ikke er forsvarlig å kjøre over fjellet.

Forholdene inne på fjellet kan være langt verre enn det man får inntrykk av ved bommene på Sørelva og Bolna, og det er viktig at trafikantene har respekt for dette, mener vegvesenet.

– Vi ser svært alvorlig på hendelsen og har anmeldt saken. De aktuelle bilene er videofilmet og politiet har fått oversendt dette bevismaterialet, sier Lysberg.