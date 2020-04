Du er kanskje en av dem som har sett en av årets første humler og reagert på den store størrelsen? Du er ikke alene.

Det spørsmålet får biolog og humleekspert Atle Mjelde stort sett hver eneste vår, og svaret er alltid det samme.

– Det er årets dronninger som er ute og flyr, og de er som oftest veldig mye større enn de andre humlene, forklarer Mjelde.

På utkikk etter bolig

Og for de som nå er skråsikre på at humlene må være ekstra store akkurat i år, har eksperten nedslående nyheter.

– De er nok ikke noe større i år enn tidligere år, konstaterer han.

Mens alle de andre humlene dør om høsten, overvintrer de befruktede dronningene i hull nede i bakken. Nå har de første av dem imidlertid kravlet til overflaten og surrer rundt på utkikk etter et passende sted å lage bol og legge egg.

HUMLEEKSPERT: Atle Mjelde, biolog og humleekspert. Foto: privat

De mindre humlene ser man som regel 3-4 uker etter at dronninga kom fra overvintring. Først kommer dronningene, dernest arbeidere og hanner. På ettersommeren kommer neste års dronninger. Når de nye dronningene har paret seg, graver de seg ned i jorden.

35 ulike arter

Og trodde du at det var så enkelt som at en humle er en humle, må du tro om igjen.

– Folk bli alltid veldig overrasket når jeg sier at vi har 35 ulike humlearter i Norge. Særlig når jeg sier at de fleste artene ser helt forskjellige ut, sier Mjelde og humrer.

Han understreker likevel at noen av artene er så like at det vil kreve ekspertise å skille dem.

Tidspunktet de ulike artene dukker opp om våren, avhenger av hvor langt nede i bakken dronningen har overvintret. Dybden kan variere fra art til art, og mellom fem til 20 centimeter under bakken. De som har kortest vei opp, våkner først av varmen fra vårsola.

Flytter inn i hus

En av de tidligste til å børste støvet av vingene er trehumla, og Mjelde antar at det er denne mange har lagt merke til nå.

– Trehumla er på utkikk etter hule trær og lignende for å lage bol, og i mangel på det, søker den til husene våre for å lete etter passende sprekker og smutthull, begynner han.

DRONNING: Dette er en trehumledronning i et nystartet bol. Foto: Alte Mjelde

– Det er nok derfor så mange har blitt oppmerksom på den nå, for de er ofte å finne surrende mot vindusrutene når de prøver å finne veien ut igjen, forteller han.

– La selja stå

Artene som er tidligst ute om våren har ofte begrenset tilgang til næring når de våkner. Derfor har Mjelde en svært viktig oppfordring.

– La seljetrærne stå, ikke kutt dem ned til skrotved! Seljeblomsten er den viktigste, og ofte eneste humlematen som er tilgjengelig tidlig om våren. I hjemkommunen min, Søndre Land, er de fleste artene avhengige av seljetrærne for at humlebestanden skal holde seg stor, forklarer han.

Uten seljene sliter humledronninga med å finne nok mat til larvene sine.