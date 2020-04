Slik kan våre nye reisevaner bli

– Om de ikke er tilstede, kan du jo ikke dra. Det kommer til å bli nøye fulgt, påpeker han.

Flyekspert og professor ved Norges Handelshøyskole Frode Steen mener det har skjedd noe med næringslivet under koronakrisen.

– Nå har ikke møtevirksomhet, foredrag og seminarer blitt gjennomført på digitale plattformer som et alternativ. Nå har vi vært nødt til å gjøre det slik, sier han.

Han peker på at jobbreiser vil være en kostbart alternativ i fremtiden.

– Når man ser at det har funket å treffes over video- og telefonsamtaler, blir plutselig flyreiser veldig kostbart, sier han.

Må vente på storbyferie

For reiseglade nordmenn kan man risikerer å vente en god stund til på storbyferien.

– Det er knyttet en sterkere frykt til slike type ferier. Det er fordi de blir bestilt på lengre sikt, folk bruker lengre tid på å bestemme seg, forklarer Elnæs.

Han sier det er to ting som kan påvirke nordmenn og storbyferier: Høyere priser og en fryktelig dårlig krone.

Steen tror fritidsreiser sakte men sikkert vil komme tilbake til normalen.

– Nordmenn har god økonomi, og har en tradisjon for å reise. Folk vil reise til andre land, folk har hus i andre land. Det tror jeg de vil fortsette med, sier han.

Han tror den svake kronen vil påvirke nordmenns valg i reisemål fremover.

Et alternativ til de vanlige storbyferiene som blant annet Barcelona, København, London, eller Roma, er å se på andre destinasjoner. Elnæs peker på Øst-Europa hvor prisnivået generelt sett er lavt.

– Land som i utgangspunktet har et lavere prisnivå enn sentral-Europa kan få et oppsving. I tillegg må det jo være trygt i form av at det ikke skjer noe koronarelatert, sier han.

Berge sier seg enig med Elnæs.

– Det vil påvirke en euro-reiser. Vi har sett en vanvittig økning til Polen som ikke har euro. Øst-Europeiske land er rimelige, og derfor attraktive, sier han.

To ganger i året gjennomfører Finn Reise en spørreundersøkelse for sine kunder. Berge forteller at ut ifra undersøkelsen mange år bak i tid, har nordmenn som vane å si at de ikke bryr seg om valutaen når de skal ut og reise.

– Ut ifra dataene vi henter fra Finn.no, stemmer ikke det overens med undersøkelsen, sier han.

Dermed kan det være at den svake kronen vil gi et utslag på reisevanene til nordmenn, når koronaepidemien er på hell.

Kan koste deg dyrt

Når flyselskapene kan igangsettes igjen, tror Elnæs det kan bli dyrere å fly. Han sier det vil være på grunn av dyrere billetter og halvfulle fly.

– Dersom man må overholde en sosial distanse mellom passasjerene, vil det si at flyene ikke kan fylles opp. På mindre fly vil det bli svært få passasjerer. Det er helt umulig for flyselskaper å operere slik. Da kan flybransjen risikere å forsvinne, sier han.

Elnæs forklarer for at flyselskaper skal tjene penger, må flyene har en fyllingsgrad på 75 prosent eller mer. Dersom midtsetet må være ledig vil en tredjedel av flyet så tomt, og selskapet vil tape penger.

– Da må prisen opp, sier Elnæs.

Berge tror ikke flyprisene kommer til å bli like billige som før korona.

– Hvis man tenker at det kommer en forskrift fra myndighetene om at midtsetene ikke kan kan selges, vil det bli 33 prosent prisøkning for resten av flypassasjerene på samme flyet. Om man selger annenhver rad vil prisen gå opp med 50 prosent, og får man en forskrift om å kombinere disse to vil flybilletten bli 67 prosent dyrere, forklarer han.

– Om prisene stiger, vil det bli færre som flyr. Det er et veldig prissensitivt marked, og jeg tror prisene vil øke etter korona, sier han.

Steen synes forslag om å kutte salg av flyseter høres ut som drastisk og unødvendig.

– Jeg kan ikke fatte og begripe at det skal påvirke smitte. Jeg håper vi slipper drastiske tiltak, men kommer i en overgangsperiode hvor det er færre tiltak, slik at man kommer tilbake til normalt, sier han.

Oljeprisen hjelper

Under koronakrisen har flyselskapene måtte ta opp lånesummer i milliardklassen. Elnæs sier den stupende oljeprisen kan hjelpe bransjen.

– Disse lånene har ikke selskapene budsjettert med, men at oljeprisen er så lav hjelper faktisk flyselskapene i dag, sier han.

30 prosent av kostnadene til flyselskapene er knyttet til drivstoff, og på grunn av en lav oljepris gir det billig flydrivstoff. Elnæs forklarer at man tror oljeprisen vil være en komponent til å bremse flyprisene.

– Jeg tror flyprisene vil gå opp, men kanskje vi får en liten dropp når bransjen åpner for fullt, får å dra markedet i gang, sier han.

Elnæs sier det kan ta opp mot tre år før man er på det samme reisevolumet igjen, før viruset slo til.

– Veksten i antall reisende vil komme tilbake igjen, etter en stund, sier han.

En positiv tendens i norsk reiseliv

Selv om mange ikke får reise på den etterlengtede ferieturen, betyr ikke det at man ikke kan feriere innenlands.

Berge sier de har sett en dobling av trafikk på hoteller, feriehus og hytter i Norge, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Trafikk er ikke det samme som booking, men det er uansett kjempebra for norsk økonomi og reiseliv, sier Berge.