Brynhild (49) lokket med sex og trøndersodd – 40 menn ble grisemat

I henholdsvis 1896 og 1898 dør Caroline og Axel av det legene mener er kolikk. De små barna har hatt symptomer som kvalme, feber, diaré og kramper.

Dette er de samme symptomene man kan få av forgiftning, men foreløpig er det ingen som mistenker at Belle har noe med dødsfallene å gjøre.

Nok en gang får Belle utbetalt forsikringspenger. Det får hun også når ektemannen Mads plutselig faller om og dør på den eneste dagen begge hans to livsforsikringer er gjeldende.

BLE BRÅTT BORTE: Belles adoptivdatter Jenny Olsen. Foto: AP

Bare dager i forveien har Belle tvunget ham til å endre livsforsikring fordi hun mener at summen som blir utbetalt ved et eventuelt dødsfall er altfor liten.

Tegn på forgiftning

Liket har tegn på arsenikkforgiftning, men legene konkluderer med at Mads døde som følge som følge av hjerteproblemer.

Belle innkasserer 8500 dollar i forsikringspenger – noe som på denne tiden en enorm sum.

– Mads lekte i hagen med barna, og bare noen timer senere døde han, sier sjokkerte naboer til politiet.

Mads' bror Oscar Sørensen vil grave ham opp igjen og foreta en ny obduksjon. Han tror ikke noe på at broren døde av hjerteproblemer. Han mener at broren ble drept.

En obduksjon koster mellom 300 og 400 dollar, og det har han ikke råd til. Dermed blir det ingen ny obduksjon.

Belle er ikke fornøyd med skepsisen mot henne, og rømmer fra byen.

Mater grisene med lik?

Hun bruker forsikringspengene til å kjøpe seg og de gjenlevende barna en gedigen gård på 160 mål for 6000 dollar i La Porte i Indiana.

Alenemoren kjent for å lage utsøkte pølser av grisene hun har på gården. I etterkant blir det sagt at Belles pølser inneholdt menneskekjøtt.

Belle, som er rundt 180 centimeter på sokkelesten og veier 110 kilo, blir ofte sett bærende på de rundt 50 kilo tunge grisene under hver arm. Hun slakter dem selv med kniven hun alltid har hengende i et belte rundt livet.

Hun vandrer rundt på gården i store herrefrakker, og bruker lange mannestøvler og svarte skjørt. På det sorte skinnbeltet som alltid er rundt frakken, henger en tykk lommebok og kniven.

GUNNES GÅRD: Slik så Belle Gunness' gård i La Porte ut. Foto: La Porte County Historical Society

Skylder på kjøttkvern

I 1902 gifter Belle seg med norske Peter Gunness, som har utvandret fra Kongsberg. Hun endrer navnet til Belle Gunness, og de gir gården navnet Gunnes gård.

HELL'S BELLE: Belle Gunness blir fotografert kort tid før hun forsvinner sporløst. Foto: AP

Peter har akkurat blitt forlatt av kona, og har to døtre, Swanhild (5) og spedbarnet Jenni.

Bare ei uke etter at Belle har giftet seg med Peter, dør lille Jenni under mystiske omstendigheter.

Jenni var alene hjemme sammen med Belle da hun ifølge sistnevnte fikk et kolikkanfall og døde.

Åtte måneder senere blir Peter funnet død på kjøkkengulvet med kløyvd bakhode og knust nese.

Ifølge Belle falt en kjøttkvern ned fra den høye ovnshylla og landet i hodet hans.

Peters bror Gust Gunness blir også mistenksom og insisterer på en obduksjon.

I avhør er Belle overbevisende, og blir trodd. En dommer konkluderer med at det ikke var noe mistenkelig ved dødsfallet.

– Adopterte for å få arvepenger

Det blir store uenigheter mellom Belle og Gust om hvem som få forsikringspengene.

Gust frykter at Belle snart kommer til å også drepe Swanhild for å få forsikringspenger. Han kidnapper derfor Swanhild fra Gunness gård, og skjuler henne på en gård hos noen venner i Wisconsin.

I stillhet føder plutselig Belle gutten Philip. Ingen har visst at hun var gravid, men dette løser pengetvisten.

Til tross for at Gunness-familien er overbevist om at Belle har adoptert Phillip for å slå kloa i arvepengene, avgjør en dommer at Phillip er Peter Gunness' biologiske sønn.

Dermed får Belle nok en gang utbetalt forsikringspenger.

Naboene blir skeptiske

En nabo sier at hun var innom Gunness gård dagen etter at Philip angivelig ble født.

Der finner hun Belle iført frakk og støvler, i full sving med å vaske klær utendørs.

GRAVD OPP: Dette er bare noen av levningene som ble funnet på Gunness gård etter at Belle var blitt avslørt. Foto: AP

Naboen spurte Belle om hvordan i alle dager hun orket å være ute og vaske klær bare én dag etter fødsel.

– I gamlelandet var det ingen kvinner som gikk til sengs etter en fødsel, svarte Belle.

Innbyggerne i La Porte begynner å lure på om Belle virkelig har født Philip.

Ingen leger i byen har sjekket henne under svangerskapet, og ingen har hjulpet til med fødselen.

«Velstående enke søker bemidlet mann for mulig ekteskap»

I 1906 setter Belle inn tre kontaktannonser i aviser for skandinavere i Midtvesten.

Hun skriver at hun leter etter bemidlede menn som vil flytte inn hos henne.

«Velstående enke søker bemidlet mann for mulig ekteskap,» skriver hun.

ANNONSEN: Slik så kontaktannonsen Belle Gunness satte inn i aviser for skandinavere i USA. Foto: AP

På denne tiden er det mangel på kvinner i Midtvesten, og Belle får flere titalls brev.

I brevene gir hun inntrykk av at hun er en liten, vever og svært feminin kvinne som trenger hjelp på gården hun driver helt alene.

«Ta med deg alle pengene dine»

Ifølge La Porte County Historical Society ber Belle sine nye brevvenner om å bryte all kontakt med familiene sine, selge det de eier og flytte til gården i La Porte.

BREVVENNER: Ett av brevene som Belle Gunness skrev til Andrew Helgelien.

«Det er så mange banditter på veiene. Sy pengene inn i jakkeforet,» skriver hun i et av brevene.

«Vår kjærlighet er så stor at ingen vil forstå den. Ikke fortell noen at du kommer,» skriver hun i et annet.

«Ta med deg alle pengene dine,» kommanderer hun.

Flere av brevene skal ifølge History Net ha hatt erotisk karakter, hvor Belle impliserer hva som kan skje i senga hvis mannen bare tar med seg pengene sine og flytter inn.

Imponert over husmannskost

George Berry, John Moe, George Anderson, Charles Ermond, Ole B. Budsberg og Henry Gerhalt er bare noen av de over 40 kjærlighetshungrige mennene som i tur og orden besøker Belle.

RESULTATLØST: I 2008 forsøkte forskere å finne ut av om det virkelig var Belle Gunness som døde i en brann, eller om hun bare lot som. Forskerne kom aldri frem til noen konklusjon, ettersom at levningene var så gamle. Foto: Darron Cummings/AP

De lar seg imponere av hennes trøndersodd og husmannskost.

Alle, utenom George Anderson, forsvinner kort tid etter at de har ankommet gården.

La Porte-innbyggerne synes synd på ensomme Belle, og de tror at alle mennene som besøker gården er hennes desperate forsøk på å skaffe seg en mann.

De synes at det er trist at hun ikke klarer å overtale dem til å bli, men de stusser på hvorfor mennene brått forsvinner uten å ta med seg verdisakene sine.

Rømte fra Belle

I etterkant har George Anderson, som var den eneste beileren som overlevde Belle, ifølge Chicago Tribune fortalt at han rømte fra gården barbeint.

En natt våknet han på Belles gjesterom av at hun stod over ham mens hun stirret ham inn i øynene og holdt et tent stearinlys i hånda.

FORSVANT BRÅTT: Andrew Helgelien forsvant sporløst etter at han tok ut penger til Belle. Foto: AP

– Uttrykket i ansiktet hennes var så fryktelig og morderisk, at jeg hylte. Da løp hun ut av rommet uten å si noe, fortalte han.

Han sa at han var sikker på at Belle skulle drepe ham, og at han derfor dro på seg buksa og løp fra gården uten å se seg tilbake.

Rett i banken

Belle har ingen tid å miste, og lar en annen beiler, hallingdølen Andrew Helgelien, flytte inn på gården.

Han har brevvekslet med Belle i to år, og nå har han tatt med seg alt han eier – uvitende om at han skal bli den siste mannen som flytter inn hos Belle.

De to drar i banken for å heve sjekken han har tatt med seg fra Norge. Den er på 3000 kroner, som den gang er en skyhøy sum.

Bare noen dager senere forsvinner han, og Belle forteller nysgjerrige La Porte-innbyggere at også han bare har dratt sin vei.

Avsløringer på bordell

Belle har ansatt enslige Ray Lamphere for å ta hånd om gårdsarbeidet. Han er drikkfeldig og oppsøker ofte byens bordell.

En kveld drikker Lamphere seg full på bordellet, og forteller to prostituerte at han har et lidenskapelig forhold til Belle, men at det strømmer menn til gården hele tiden – og at hun dreper dem om natta.

GÅRDSHJELP: Belle Gunness ansatte Ray Lamphere for å hjelpe til på den store gården hennes. Foto: AP

Bordelleier Liz Smith får nyss i dette, og tar med seg de to prostituerte kvinnene til Gunness gård. Smith krever penger for å holde munn om det Ray Lamphere har fortalt.

Belle Gunnes gir henne både penger og smykker.

Vil ha Lampere erklært sinnssyk

Så fort Smith er borte, sparker hun Lamphere og anmelder ham for å ha opphold seg ulovlig på gården.

Hun ansetter en ny gårdsgutt, Joe Maxson.

– Ray sier ting om meg som ikke er sanne. Han kommer til huset mitt om natten og titter inn igjennom vinduene, sier Belle til politiet.

Hun mener at Lamphere, som er en puslete type med hengebart, er sykelig sjalu på alle frierne som kommer til gården hennes. Hun sier at hun er redd for at han brenner ned gården hennes og dreper både henne og barna.

Kryssforhører Belle

Tre leger erklærer Lamphere tilregnelig.

I rettssaken mot ham bestemmer hans advokat Wirt Worden seg for å kryssforhøre Belle.

Han mener at Belle må ha hatt en baktanke med å anmelde Lamphere, som aldri hadde gjort en flue fortred, for å oppholde seg på gården hennes.

Kan det være slik at Belle vil bli kvitt Lamphere fordi han vet hva som skjer på gården hennes om natta?

Worden spør henne ut om barna som døde i Chicago, om konfeksjonsbutikken som tok fyr, om ektemennene som døde og forsikringspengene hun fikk, og om beilere og barn som plutselig har forsvunnet etter å ha besøkt Gunness gård.

Helt til slutt spør han henne ut om Petter Gunness, som ifølge Belle døde da en kjøttkvern traff hodet hans. Han vil vite om det «kanskje ikke var tilfelle at du holdt en kjøttkvern i hånden da den traff ham?».

Retten protesterer, og Belle nekter å svare.

Ray Lamphere blir dømt for å ha opphold seg ulovlig på gården, og må betale fem dollar i bot.

Finner kvinnelik uten hode

Belle skjønner trolig at nettet begynner å snøre seg sammen rundt henne, for hun setter opp et testamente og kjøper nesten 20 liter parafin.

To uker etter rettssaken, 28. april 1908, brenner gården hennes ned til grunnen.

Den eneste som klarer å komme seg unna, er den nye gårdsarbeideren Joe Maxson.

I kjelleren blir barna Lucy, Myrtle og Philip funnet forkullet og dandert på rekke og rad. Brannmannskapet finner også en liten kvinnekropp uten hode.

DØDSBRANN: Flere hundre personer strømmet til åstedet etter at Belles gård brant ned. Foto: LaPorte County Historical Society and Museum

Kvinnekroppen er vever og rundt 165 centimeter, og dette får både etterforskerne, Maxon og flere av Belles naboer til å reagere.

Lege HH Long sier at han nekter å tro at kroppen er Belles fordi hun «bokstavelig talt var en koloss av kjøtt på minst 110 kilo.»

Vitner sier at de så Gunnes dagen før brannen, da hun kjørte en vever kvinne med brunt hår inn på gården. Ingen så henne igjen.

Belle blir likevel erklært død av sherrif Smutzer, og lokalavisa har følgende tittel på forsiden: «En hederskvinne er død».

UNDERSØKER: Politiet avbildet i Belles kjeller, omgitt av skuelystne. Foto: LaPorte County Historical Society and Museum

I retten sier Belles tannlege at en tannbro som ble funnet på branntomta tilhørte Belle, og dette blir avgjørende. Retten konkluderer at det virkelig var Belle som omkom i brannen.

Tidligere gårdsgutt Ray Lamphere blir tiltalt for mordbrann. I retten sier hans advokat Wirt Worden at han er overbevist om at Belle har stukket av.

Lamphere blir ikke dømt for mordbrann, men for ildspåsettelse. Ett år senere dør han av tuberkolose i fengselet.

Vil grave opp gården

Så fort han får nyss om brannen, drar Andrew Helgeliens bror Asle til gården og krever at sheriff Smutzer graver opp jordene som omgir gården.

Hallingdølen nekter å tro at broren bare reiste sin vei like etter at han og Belle hadde tatt ut penger i banken.

Han er overbevist om at brorens levninger er på gården, og det skal vise seg at han har helt rett.

VALFARTET: Flere hundre personer strømmet til da de fikk høre om alle drapene på Gunness gård. Foto: LaPorte County Historical Society and Museum

Gårdsarbeider Joe Maxson, som overlevde brannen, forteller at han flere ganger fikk beskjed av Belle om å fylle svære hull i og rundt gården med jord. Hun forklarte dette med at hun ville bli kvitt søppel.

Partert i en striesekk

Politiet begynner å grave, og de finner alt annet enn søppel.

De finner Andrew partert og lagt i en striesekk – i tillegg til ti andre lik av både menn, kvinner og barn.

Før sheriff Smutzer plutselig bestemmer at gravingen skal stanse, finner de også levningene til Belles fosterdatter Jenny Olsen, som Belle hadde sagt at hadde dratt til Los Angeles for å studere juss.

GRAVER: Politiet graver opp nok et lik ved Gunnes gård i LaPorte. Foto: AP

Nytt navn i Los Angeles?

Belle er erklært død og blir aldri sett igjen.

Mange hevder likevel at de har sett henne i levende live. Politiet får flere hundre henvendelser fra folk som påstår at de har sett henne i Los Angeles.

LOS ANGELES: Et udatert bilde av Esther Carlson, som døde da hun var tiltalt for å ha forgiftet og drept en rik mann. Flere hevdet at Esther var Belle Gunness. Foto: AP

Flere påstår at hun nå kaller seg Esther Carlson.

Esther Carlsons første ektemann Charles Hanson døde ni måneder etter at de giftet seg.

Myndighetene mente at han var blitt forgiftet, og pågrep Esther.

Etterforskningen viste at også en annen mann som bodde i Esthers hus, døde brått etter at han ifølge henne tok sitt eget liv med arsenikk.

Også hennes første ektemanns nære venn August Lindstrøm døde i 1931, og ble ifølge politiet funnet med så mye arsenikk i kroppen hans at det kunne tatt livet av 40 personer.

Esther Carlson døde av tuberkulose i 1931, da hun var tiltalt for å ha forgiftet ektemannen. Hun skal ha forsynt seg grovt av bankkontoene hans etter at han døde.

Blant eiendelene Esther Carlson etterlot seg, fant myndighetene flere bilder av Belle Gunness' barn.

Ettersom Esther døde, fant myndighetene aldri ut om hun egentlig var Belle Gunness.

Innrømmet alt på dødsleiet

På dødsleiet har Ray Lamphere ifølge Chicago Tribune en samtale med fengselskamerat Harry Myres.

Han innrømmer at han hjalp Belle med skjule likene, og forteller at hun hadde lokket hele 42 menn til gården, servert dem husmannskost og helt gift i kaffekoppen deres.

Så fort mennene segnet om, slo hun dem i hodet med en hammer.

– Så kappet hun dem opp og la dem i striesekker. Jeg tok meg av «plantingen», sa han.

– Gal etter penger

Belles søster Nellie Larson overrasker mange når hun stiller opp i et intervju med avisa The New York Times og sier at Belle alltid var hjerteløs og kun brydde seg om seg selv – og penger.

– Min søster var gal etter penger, det var hennes største svakhet. Som ung kvinne brydde hun seg ikke om menn, men om pengene og luksuslivet de kunne gi henne, sier hun.