Spillerne i Århus-klubben ble sendt hjem tidligere i måneden slik at klubben skulle få hjelp til å betale lønningene deres gjennom regjeringens redningspakke til koronarammede bedrifter. En av betingelsene for ordningen er at spillerne ikke kan jobbe, herunder trene sammen, mens de er permittert.

Lokalavisen Århus Stiftstidende kan imidlertid fortelle at spillerne flere ganger den siste uken har vært å finne på klubbens treningsanlegg på Fredensvang.

Det danske arbeidsdepartementet bekrefter overfor avisen at det ikke er tillatt.

Selv avviser AGF all kjennskap til at spillerne har trent på Fredensvang. Klubben hevder det må ha skjedd på eget initiativ.

– Vi følger naturligvis alle gjeldende regler for permittering av medarbeidere. Spillerne i AGF er fortsatt permittert, og bildet (i avisen) viser spillere i privat regi, noe bekledningen deres også med all tydelighet understreker, uttaler klubbens kommunikasjonssjef Søren Højlund Carlsen.

