Oscars mor gråtkvalt: – Det var vår oppgave å gi ham et så bra liv som mulig

Hun beskriver seg selv og mannen som «et godt team».

– Å plutselig oppdage at han som var min nærmeste gjennom så mange år, utsatte ungen vår for ... Ja, at vi ikke var det teamet som jeg trodde, det er nesten det vanskeligste, sier moren gråtende i retten.

Hun forteller om en trøblete oppvekst der Oscar slet med å finne sin plass, og der familien var i tett dialog med ulike offentlige hjelpetjenester.

– At jeg har blitt lurt. At jeg har sittet i møter med skole, familieteam og barnevern med en som har visst dette. Det synes jeg er forferdelig vanskelig å tenke på og håndtere. Han var sårbar, og han ble utnyttet, sier moren i retten onsdag.

– Et forferdelig skrik

Tirsdag forklarte den drapstiltalte eks-mannen hennes seg om hvordan han utsatte deres adoptivsønn for gjentatte overgrep fra sommeren til desember 2017. Han levde med en konstant frykt for at sønnen skulle fortelle noen om overgrepene.

Først to år senere, den 8. oktober i fjor, fortalte Oscar moren sin hva som hadde skjedd. Moren konfronterte mannen sin, som la kortene på bordet.

– Jeg lyttet og stilte spørsmål. Jeg forholdt meg rolig, men var veldig tydelig med ham, sier moren i dag.

I RETTEN: Den etterlatte morens bistandsadvokat Inger Marie Støen vil be om at tiltalte betaler oppreisningserstatning til hennes klient. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

De to ble enige om at han skulle flytte ut neste dag. Samtidig avtalte moren med Oscar at han skulle bli hjemme neste dag, fordi hun ville være hjemme og passe på ham.

Samtidig begynte faren å legge en plan for hvordan han skulle ta både sitt eget og Oscar sitt liv.

Moren forteller i retten om desperate minutter.

– Jeg hørte et helt forferdelig skrik fra Oscar. Jeg har aldri hørt et slikt skrik før. Da jeg løp opp, så jeg at N.N. (tiltalte) kvalte ham. Jeg sparket og slo og skrek, men han fikk et grep på meg. Samtidig skrek jeg mange ganger til Oscar at han måtte rømme, sier moren, som gråter gjennom hele forklaringen om drapsnatten.

Ble låst inne

Familiefaren dro kona inn på et soverom og låste døren fra utsiden. Balkongdøren og vinduene hadde han på forhånd sperret med strips.

– Jeg prøvde å komme meg ut gjennom balkongen, men det var stengt. Da jeg så stripsen, bare skrek jeg. Jeg skrek og skrek, forteller moren.

I stedet for å ta sitt eget liv, ringte 45-åringen til politiet og ba om å bli pågrepet. Da hadde han forlatt hjemmet sitt, der Oscar lå livløs på gulvet. Fire uker senere døde 15-åringen på sykehus.

STENGT: Balkongdøren til soverommet var sperret av med strips. Foto: Politiet

I retten tirsdag sa tiltalte at han ikke angrer på drapet, men at han angrer på de seksuelle overgrepene som han mener har gitt Oscar en voldsom makt over ham.