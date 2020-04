Tirsdag la russen i Oslo og Viken frem en liste med egne koronaknuter.

Tias Ødegård-Olsen, miljø- og sikkerhetsansvarlig i Russens Hovedstyre i Oslo og Viken sier de har en annerledes feiring av russetiden nå.

– Man kan jo bare være samlet fem av gangen, og det er det vi har fokusert på med knutene. Det skal være noe moro i det, selv om man bare er fem og må holde avstand, sier han til TV 2.

Blant de nye knutene er å stå på gaten i én time og dele ut gratis Antibac, mens en annen er å gjennomføre handletur for eldre som ønsker det – alle med trygg bruk av hansker og munnbind. En annen koronaknute er å ta bilde av fem medruss med to meters avstand og oppfordre i sosiale medier til «å vente med å rulle til det er trygt».

Ikke alle forstår alvoret

Ødegård-Olsen opplever at de fleste har forståelse for at feiringen ikke blir som de hadde planlagt.

– De aller fleste forstår alvoret, enten ved at de holder seg hjemme, eller at de overholder reglene og bare samles fem om gangen.

Likevel er det enkelte som deler et annet syn på situasjonen.

– De er de få som blir stoppet av politiet og som havner i media. De skaper et negativt inntrykk, sier han.

Mye usikkerhet

Samtlige russearrangementer har sett seg nødt til å avlyse årets arrangementer.

I tillegg har flere satset stort på russekonsept og russebusser. Jentegjengen fra Bergen på «Madhatten 2020» fortalte til TV 2 tidligere at deres budsjett var på over én million kroner.

Ødegård-Olsen sier det er knyttet mye usikkerhet til om man i det hele tatt får brukt mye av det man allerede har brukt penger på.

– Vi kan bare vente og se. Vi vet ikke hvordan fremtiden vil se ut, men vi håper jo at den tiden vil komme hvor man kan ha en lignende feiring, men det er ikke noe selvfølge sier han.

Store arrangementer er forbudt fram til 15. juni, og russen i Oslo og Viken håper at de kan starte sin russefeiring fra natt til 16. juni.