NAFs veibok har forlengst blitt en institusjon på sitt område. Her får du kart over hele landet, men du får ikke minst også veldig mye verdifull informasjon og gode tips til turer, opplevelser og steder det er verdt å stoppe på.

I år blir det kortreist ferie på de aller, aller, fleste av oss.

Utenlandsturene kan vi mest sannsynlig se lenge etter, og da blir Norge ferielandet i år. Fremdeles er det usikkert om hvor mye reiseaktivitet som blir anbefalt i sommer, men håpet er at vi kan ta hele Norge i bruk.

Per Roger Lauritzen er redaktør av NAFs veibok, han er kajakkentusiast og kan det aller meste om fine turer både med bil, i kajakk, til fots og med sykkel i Norge. Han har nettopp revidert NAFs populære veibok.

– Jeg har en biltur-vettregel. Det er at du må alltid ha med fotturstøvler, ryggsekk, kajakk og sykkel på biltur i Norge. Da er mulighetene for varierte turer enorme, sier Lauritzen.

Her får du hans 12 beste biltur-tips.

Heftig natur og mulighet for veldig mange aktiviteter: Norge er et ferieland i særklasse!

Villmarksveien i Østfold

«Villmarksveien» gjennom Østfold starter i Halden og følger Haldenvassdraget og svenskegrensen nordover til Akershus. Den er et roligere og mer innholdsrikt alternativ til snarveien E6. Fine padlemuligheter langs Haldenkanalen og fotturer langs Grensesømmen.

Vikingveien i Vestfold

Tett mellom kulturminnene er det også langs Vikingveien gjennom Vestfold. Den følger kysten gjennom fylket og byr i tillegg til vikingskip og gravhauger på besøk i en lang rad trivelige byer og tettsteder. Fine turmuligheter langs kyststiene i Østerøya, Vesterøya og Brunlanes, og padlemulighetene er utallige.

Ytre vei langs Sørlandskysten

Langs kysten mellom Sørlandsporten ved Risør og slutten på Sørlandet i Flekkefjord går det en ytre vei som et godt alternativ til E18. Utenom høysesongen viser denne en annen og roligere side ved sommerkysten. Flotte overnattingsmuligheter på fyr som Lyngør, Torungen eller Ryvingen.

Numedalen til Geilo

På turen fra Kongsberg til Geilo får du med deg Numedal, Uvdal, Dagali og Skurdalen. Underveis kan du oppleve fire stavkirker, tre fjelloverganger og en mengde andre gode grunner til å stoppe opp. Fine padlemuligheter i Numedalslågen og ditto fotturer på Blefjell. Rafte kan du også.

Per Roger Lauritzen er redaktør av NAFs veibok og kan det aller meste om fine turer i Norge. Foto: NAF.

Bjørnsonvegen

Veien fra Lillehammer til Vinstra via Gausdal, Espedalen og Skåbu kalles Bjørnsonvegen. Den går tett opp mot fine turområder i fjellene rundt. En bra dose kulturopplevelser er det også mulig å få med seg. Underveis kan du også besøke Helvete og padle i Espedalsvatn.

Norges flotteste fjellovergang

Sognefjellet er Norges flotteste fjellovergang og turistvei. Flotte fotturmuligheter underveis bl.a. til Stølsdalen. Nede i Fortun kan du svinge opp villvakre Fortunsdalen langs en utrolig vei (ikke for campingvogner) og overnatte på idylliske Nørdstedalseter. Vel nede igjen bør turen videre gå langs baksiden av Sognefjorden til Urnes. Spennende Jostedalen er også vel verdt en avstikker i dette området.

Ytre vei langs variert vestlandskyst

Omskiftelig kultur og natur konkurrerer også om oppmerksomheten om du bruker et par dager på å den ytre veien mellom Bergen og Førde. Istedenfor travle E39 vil du komme innom en rad fredelige fjord- og kystmiljøer. Ta avstikkere til Øygarden og Stølsheimen om du har med fotturstøvler og/eller kajakk

Beveger du deg litt utenfor hovedfartsårene, byr Norge på mange spennende og vakre veier.

Innlandsvillmark langs Femunden

Femundsmarka er en fotturperle og Jyltingsmarka, like ved, har uoppdagede padlemuligheter. Turene kan kombineres med et besøk på historiske Røros. Ta så veien videre forbi mektige Aursunden over vidda til Tylldal forbi Glommas kilde. Turen videre gjennom Selbu til Trondheimsfjorden er også en vakker og variert opplevelse.

Oppdag Trøndelag

«Baksiden» av Trondheimsfjorden er også et godt forslag til en variert biltur. På turen mellom Rørvik og Steinkjer får du med deg mye av både fjord- og innlandsnatur i fagre trønderkommuner. Spennende avstikkere til Via ferrataen på Munken og utsiktstoppen Hårfjellet. Den varierte naturen med et nydelig kulturlandskap på Ytterøya hører også med.

Kjølnes fyr i Berlevåg er en perle ut mot havet. Kanskje overnatting på fyr er årets sommerferieopplevelse? Foto: NAF.

Vilt gjennom Hattfjelldal

Det er en «villmarksvei» i nord også, og det er den villeste. Den går langs grensen mellom Majavatn og Korgen gjennom Hattfjelldal. Underveis kommer du tett på storheter som Røssvatn og Okstindan med muligheter for flotte friluftsopplevelser til vanns og til fjells. Avstikkeren til Varntresk er nesten obligatorisk.

Øyhopping i Troms

I søndre del av Troms kan en tur over mektige øyer og langs ditto fjorder bli en flott opplevelse. Øya Rolla er Norges mest vannrike etter størrelsen, og naboen Andørja er Norges mest fjellrike.

Spektakulære Finnmarkskysten

Finnmarkskysten er storslagen og turen ut til Berlevåg er blant de mest imponerende. Underveis kan du få med deg et besøk i koselige Kongsfjord og en stopp på Kjøllnes fyr. I Berlevåg kan du få med deg Norges eneste molomuseum og turen kan gjerne avsluttes med en tur til utsiktstoppen Tanahorn – den avstikkeren angrer du heller ikke på.

