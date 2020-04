Loris Karius har terminert kontrakten med Besiktas, melder den tyrkiske kanalen NTV.



Dermed er den tyske målvakten ferdig i Istanbul-klubben og returnerer til Liverpool.

Så langt har verken Besiktas eller Liverpool bekreftet opplysningene. Karius har heller ikke kommentert saken på sosiale medier.

Nyheten kommer imidlertid ikke ut av det blå, for nylig ble styremedlem i Besiktas Erdal Torunogullari ble sitert på at Loris Karius hadde gått til Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) for å si opp kontrakten på grunn av ubetalt lønn.

– Han vil at vi skal betale ham for månedene han ikke har spilt. Han ønsker å forlate oss, og det er hans avgjørelse. Vi deler ikke ut ufortjente lønninger, skal Torunogullari ha sagt i en direktesending på Instagram, sitert av blant andre tyrkiske A Sport.

Evening Standard skriver Liverpool skal være villig til å betale Karius' lønn dersom han skulle returnere tidligere enn ventet. 26-åringen skulle egentlig ikke returnert fra sitt to år lange låneopphold i Tyrkia før etter sesongen.

Det skal ikke være første gang Karius går til FIFA, for ifølge Liverpool Echo skal han også i mars i fjor henvendt seg til forbundet etter at det hadde gått fire måneder uten lønn i Besiktas.

Loris Karius' forrige obligatoriske kamp for Liverpool var Champions League-finalen mot Real Madrid i 2018, der han gjorde to kjempetabber i 1-3-tapet.

Tyskeren fikk 67 kamper og slapp inn 95 mål for Besiktas. Kontrakten med Liverpool utløper sommeren 2022. Merseyside-klubben har Alisson Becker som et klart førstevalg med Adrián som andrekeeper.

Det er fortsatt usikkert når Premier League starter opp igjen. Liverpool Echo skriver at Premier League-lederne håper å kunne åpne treningsanlegget på Melwood for fullt fra midten av mai.