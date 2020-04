Etter at Kim Jong-Un uteble fra bestefarens bursdagsfeiring 15. april, begynte spekulasjonene rundt diktatorens å svirre. Tirsdag meldte blant annet CNN at Kim Jong-Un er døden nær etter en hjerteoperasjon.

Tause medier

Mens en talsperson for Sør-Koreas regjering beneketer at det er noe uvanlig rundt Kim Jong-Uns helse, opplyser amerikanske myndigheter at de følger situasjonen tett.



Dagen etter har Nord-Koreas statlige media verken kommentert Kim Jong-Uns helsetilstand, eller kunngjort diktatorens neste offentlige opptreden, skriver Reuters.

Trump ønsker god bedring

Donald Trump har møtt Kim Jong-Un flere ganger, her fra Den demilitariserte sonen i fjor sommer. Foto: Susan Walsh/AP Photo

Under tirsdagens daglige pressekonferanse om koronaviruset, sier president Donald Trump at han ikke kjenner til Kim Jong-Uns helsetilstand.

– Det eneste jeg kan si er at jeg ønsker ham god bedring. Lykke til, sier Trump.

Presidenten har møtt Kim Jong-Un tre ganger, og Trump legger ikke skjul på at han har et godt forhold til den nord-koreanske diktatoren.

– Jeg har hatt et veldig godt forhold til ham, sier Trump. Presidenten sier videre at han vurderer å kontakte Kim Jong-Un direkte.