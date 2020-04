Politiet fikk først melding om brannen klokken 01.23, da en innringer observerte flammer ut av et vindu i en av leilighetene i bygget.

Det har brent kraftig i en av leilighetene, som er ubeboelig etter store røyk- og vannskader, opplyser politiet til TV 2.

Ingen av de tilstøtende leilighetene ble skadet i brannen, og etter å ha blitt evakuert innledningsvis har nå samtlige beboere fått flytte tilbake.

– Personer har måtte evakueres og alarmer gikk midt på natten, så dette har nok vært dramatisk for de involverte, sier politiinspektør Magnar Pedersen til TV 2.

En person er pågrepet, mistenkt for å startet brannen.

– Samlede spor og opplysninger gir oss skjellig grunn til mistanke om at en mann i 30-årene har tent på dette leilighetskomplekset, og at han er mistenkt for det vi kaller mordbrann, sier Pedersen.

Politiet jobber med å sikre spor på åstedet, og vil foreta vitneavhør onsdag.