Innvandringsstoppen vil i første omgang vare i 60 dager, men presidenten påpeker at den kan forlenges eller endres, og at han vil se an den amerikanske økonomien først.

Kritikere har anklaget Trump for å utnytte koronasituasjonen, og peker på at mange av Trumps innreiseforbud er populære blant presidentens velgerbase. Trump benekter kritikken, og understreker at forbudet innføres av hensyn til amerikanske arbeidsplasser.

– Ved å stanse innvandringen vil arbeidsledige amerikanere havne først i køen for nye jobber når USA gjenåpner, det er veldig viktig. Det ville være veil og urettferdig for amerikanere som har mistet jobben på grunn av viruset om de ble erstattet av nye arbeidsinnvandrere flydd inn fra utlandet, sier Trump under tirsdagens pressekonferanse.

Trump presiserer at forbudet kun gjelder innvandrere som søker permanent oppholdstillatelse i USA.