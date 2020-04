Missouri er den første amerikanske delstaten som saksøker Kina på bakgrunn av landets håndtering av koronaviruset.

I søksmålet som tirsdag ble levert inn til en føderal domstol av statsadvokat Eric Schmitt, heter det at den kinesiske myndigheten er «ansvarlig for den enorme døden, lidelsen og de økonomiske tapene de har påført verden, inkludert Missouris innbyggere».

– Kina løy for verden

Den republikanske advokaten mener Kina løy om farene ved viruset og ikke gjorde nok for å hindre spredningen.

– Den kinesiske regjeringen løy for verden om hvor farlig og smittsomt covid-19 var, taushetsbela varslerne og gjorde lite for å stoppe spredningen av sykdommen. Den må stilles til ansvar for sine handlinger, heter det i søksmålet.

Koronaviruset har så langt smittet 6000 av Missouris innbyggere, og tatt livet av over 200 i delstaten.

– Missouri har for alvor fått føle på virkningene av viruset. Tusenvis er blitt smittet og mange er døde, familier har mistet sine kjære medlemmer, bedrifter må stenge dørene og flere sliter med å få mat på bordet, skriver Schmitt.

Vil ha Trump med på laget

USA har gjentatte ganger kritisert Kina for deres håndtering av koronaviruset, og anklaget landets myndigheter for manglende åpenhet. Et titalls republikanere forlanger at president Donald Trump stiller Kina for Den Internasjonale Straffedomstolen. Samtidig har flere private aktører innledet egne søksmål mot landet, skriver The Hill.

I tillegg til økonomisk erstatning, krever Missouri at kinesiske myndigheter holdes ansvarlig for deres påståtte underrapportering av virusets omfang.

– En frastøtende kampanje av bedrageri, underrapportering, feiltrinn og passivitet fra kinesiske myndigheter startet denne pandemien, står det i søksmålet.

Kina etterlyser samarbeid

Kina avviser kritikken, og mener amerikanske angrep er lite hjelpsomme i kampen mot viruset.

– Det internasjonale samfunnet kan bare slå viruset dersom vi står samlet og samarbeider om en felles innsats, sier en talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet til Fox News.

Det er uklart om søksmålet vil ha mye, om noe å si, da amerikansk lov generelt forbyr, med noen unntak, søksmål mot andre land.