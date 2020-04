Klokken 00.40 fikk politiet melding om kraftig røykutvikling fra en bygning.

– Politiet og brannvesenet er akkurat ankommet stedet. Det brenner kraftig, og bygningen er overtent, sier Olaug Bjørnsen, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt til TV 2 like etter klokken 01.

Tre kvarter senere har brannvesenet kontroll på stedet, og bygningen er fullstendig nedtent.

Bjørnsen opplyser at det er et gammelt skolebygg som brant ned, og ikke et bolighus slik politiet først fikk melding om.

Det var ikke personer i bygningen.

Nødetatene fryktet innledningsvis at brannen skulle spre seg til en skog i nærheten, men brannvesenet fikk raskt kontroll på flammene.