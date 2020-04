Tirsdag passerte dødstallet i USA 44 000. Antall døde som følge av koronaviruset har dermed doblet seg på litt over en uke, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Samtidig som landet registrerer mer enn 2000 nye koronadødsfall hver dag, forbereder en rekke delstater seg på å gjenåpne av samfunnet. Landets smittevernleder kommer med en advarsel til alle som tror faren er over.

Mer dødelig virusbølge

Robert Redfield er direktør i smittevernetaten Centers for Disease Control and Prevention (CDC), og advarer mot en ny, dødelig bølge av koronaviruset.

Robert Redfield frykter USA vil rammes av en ny smittebølge i vinter. Foto: Alex Brandon/AP Photo

Redfield frykter at bølgen kan treffe USA, og resten av verden neste vinter. Nettopp derfor mener han denne bølgen vil være enda mer dødelig enn pandemien som har herjet de siste månedene.

– Det er en mulighet for at koronautbruddet neste vinter vil være enda mer krevende enn hva vi nettopp har gått gjennom, sier Redfield til Washington Post.

Frykter dobbelt utbrudd

Smitteverndirektøren påpeker at et mulig koronautbrudd på vinterstid vil by på store utfordringer.

– Vi kommer til å ha influensautbruddet og koronautbruddet på samme tid, forklarer Redfield. Det nåværende koronautbruddet har tøyd det amerikanske helsevesenet til bristepunktet, med overfylte sykehus og manglende smittevernutstyr.

Innbyggerne i Myrtle Beach, South Carolina besøker byens strand, som gjenåpnet tirsdag. Foto: Rachel Jessen/REUTERS

Smitteverndirektøren sier amerikanerne kan prise seg lykkelig over at influensasesongen var på hell da koronautbruddet rammet USA.

– Hadde koronautbruddet og influensasesongen truffet oss samtidig, ville ting vært veldig, veldig, veldig, veldig vanskelig med tanke på kapasiteten til helsevesenet, advarer Redfield.

Kritisk til demonstrasjoner

Smitteverndirektøren mener to samtidige virusutbrudd vil sette helsevesenet på en umulig prøve, og sier både statlige og lokale myndigheter må bruke de kommende månedene til å forberede seg på hva som kommer. Dette inkluderer å fortsette med tiltak som sosial avstand, noe Redfield ser på som det viktigste våpenet i kampen mot viruset.

– Sosial avstand har hatt en enorm virkning på utbruddet her i landet, sier Redfield.

En sykepleier blokkerer for karantene-demonstranter i Denver, Colorado. Foto: Alyson Mcclaran/REUTERS

Det er ikke alle amerikanere som er like begeistret for smitteverntiltak. Den siste uken har store folkemengder demonstrert i flere amerikanske delstater mot det de ser på som overdrevne tiltak. Redfield har lite til overs for de mange demonstrasjonene.

– Det hjelper ikke, sier smitteverndirektøren.

Trump ikke bekymret

Donald Trump er blant de som har støttet demonstrasjonene. Sist uke tok presidenten til Twitter og oppfordret guvernørene i Michigan, Virigina og Minnesota til å «frigjøre» delstatene fra økonomisk kneblende smitteverntiltak. Trump virker ikke særlig bekymret over Redfields advarsler om en ny, dødelig virusbølge.

USAs president Donald Trump tror USA vil håndtere en potensiell ny smittebølge. Foto: Alex Brandon/AP Photo

– Jeg tror virkelig vi klarer å slukke brannene. Utbruddene er som branner. Og vi har lært mye, sier Trump under tirsdagens pressekonferanse.

Trump får støtte av lege Deborah Birx, medlem av presidentens krisegruppe.

– Jeg vet ikke om det blir verre, jeg mener det vi har opplevd nå har vært ille. Bare se på New York, det var veldig ille. Vi vil fortsette å overvåke spredningen og å lete etter tidligere faresignal, sier Birx.