«Det er ein fullstendig anna stemning»

Eit steinkast unna Hamleys-butikken i Regent Street låser oljefondets påtroppande sjef oss inn i lokala til hedgefondet AKO Capital mandags ettermiddag. Vakta er borte, og posten ligg i haugar innanfor døra. Han fortel at han framleis gler seg til å ta fatt på jobben som sjef i oljefondet, og at det blir ein stor endring for han og familien.

INTERVJU: Påtroppande sjef i Oljefondet, Nicolai Tangen. Foto: Pål Sørum Schaathun/TV 2

– Jeg har bodd her i nesten tretti år. Det er dette som er hjemme, seier Nicolai Tangen.

Tirsdag redigerer vi sak på verdas mest nydelege familie. Du veit, ein slik som i Roberto Bengigni sin «La Vita e Bella». Den om han som trass all elendigheten under andre verdenskrig klarar skape eit inntrykk av leik og moro for sonen sin. Det er den filmen eg tenker på når eg treff vesle Albert på veg til å kjøpe ingrediensar til bursdagskaka si, saman med lillesøster og mamma og pappa. Eg er overbevist om at Albert og lillesøster kjem gjennom dette med berre gode minner.

Men langt frå alle har det slik. Verken born eller vaksne.

Ved supermarkedet Tesco står fleire titalls menneske i kø, mange med munnbind, med to meters avstand for å handle det mest nødvendige. Utanfor døra sit ein tiggar. Ein heimlaus sit på gata og les The Evening Standard. Heile scena er heilt absurd.

MED GOD AVSTAND: London-bebuarar står i kø for å få handla mat. Foto: Kjetil Iden / TV 2

På kveldsjoggen i Archbishop’s park tirsdag kveld er mange ute. Varmen har plutseleg slått inn over London. Fuglesangen du vanlegvis knapt legg merke til kan høyrast klart i den stille kvelden. Benkane er stengde med sperreband, men mange ligg omslynga på plenen i kveldssola. Tre unge menn har tatt vektstanga med ut og trener styrke.

Skuggane er lange i parken like ved St Thomas-sjukehuset, der mange sjuke framleis kjempar mot viruset. Eit ungt par par med ein baby i vogna passerer. Kvinna er raud i fjeset og blank i augene.

VÅRKVELD: Joggere i Archbishop's park. Foto: Kjetil Iden/TV 2

Kanskje er dei pårørande. Kanskje er det berre denne intense, vanskelege usikre tida vi alle opplever. Om vi bur i London, Oslo eller Milano. Eller kanskje er det berre allergi.

For eg har i alle fall aldri kjent syrindufta sterkare enn i kveld i London.