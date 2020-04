Vedtaket ble bekreftet av Nederlands statsminister, Mark Rutte, under en pressekonferanse tirsdag kveld.

– Det har vært litt 50/50 om vi skulle få starte opp eller ikke. Dette har ligget litt i kortene siden ting ikke er blitt så mye bedre. Dessverre ble det som det ble, sier Håkon Evjen til TV 2.

Vil avslutte sesongen

Sammen med landsmennene Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson har han noen nervepirrende dager i vente.

Den norske trioen spiller for AZ Alkmaar, som har imponert stort denne sesongen. Klubben ligger på andreplass i ligaen, bak Ajax på målforskjell.

Det nederlandske fotballforbundet er nå innstilt på å avslutte sesongen med åtte og ni kamper igjen for lagene, skriver avisen De Telegraaf. Først skal det konsulteres med Det europeiske fotballforbundet (UEFA), så skal de i møte med klubbene og andre involverte parter på fredag.

Et av dilemmaene er hvorvidt de skal utrope en seriemester. Et annet er hvordan europacupplassene skal fordeles. AZ er seks poeng foran Feyenoord, og andreplassen vil i utgangspunktet gi dem Champions League-kvalifisering.

– Det er det som er litt skummelt. Vi har jobbet utrolig hardt for å få begge tingene, og det vil være utrolig bittert å få det revet fra oss nå. Det er fullt bevis på at vi fortjener det. Det hadde vært bittert, konstaterer Evjen.

Ødelegger klubbens plan

20-åringen ble hentet til Alkmaar i vinter etter å ha tatt Eliteserien med storm for Bodø/Glimt. Før koronaviruset stoppet fotballen, hadde han fått seks kamper for førstelaget. Siste del av sesongen skulle han bruke til å tilpasse seg ny liga og nytt land, men den planen går nå i vasken.

– Det her ødelegger litt for den delen, konstaterer han.

– Jeg må bare stå på og vise hva jeg er god for. De har vist at de vil satse på meg, og liker å ha unge spillere i troppen, så jeg håper at det bare går veien nå, fortsetter Evjen.

Uansett er han blitt godt tatt imot i Nederland, og har god kontakt med sine norske lagkamerater.

– Svensson og Midtsjø er utrolig gode gutter, og familien deres og. Det er hyggelig å være der nede med dem, sier Evjen.

For tiden oppholder han seg i Narvik. Han skulle egentlig reise tilbake til Nederland 28. april etter beskjed fra klubben, men etter den siste utsettelsen spørs det om han ikke blir værende i Norge. Da kan det være at han igjen dukker opp på trening med Bodø/Glimt.