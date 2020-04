Presser på for Moria-løsning

– For oss i Arbeiderpartiet er det viktig å hjelpe så mange som mulig, særlig de mest sårbare gruppene. Jeg tror og håper at Arbeiderpartiet sin stortingsgruppe vil fatte et godt vedtak sammen med de andre partiene som ønsker å hjelpe flyktningene i Hellas, sier ordfører Rita Ottervik (Ap) i Trondheim til TV 2.

Etter det TV 2 erfarer jobber Ap nå intenst for å komme seg ut av den krevende situasjonen som har oppstått internt i partiet som følge av striden om flyktningbarna i Moria-leiren.

Klar beskjed

Kilder i partiet sier det går mot en løsning der Ap vil presisere at de mener regjeringen bør ta imot kvoteflyktninger fra FN, og også Moria-leiren.

– Vi har registrert hva partiledelsen har vært ute og sagt, og vi mener det er grunnlag for å gjøre begge deler, og nå er det slik at man ikke fyller opp med kvoteflyktninger, og da er det rom for å åpne opp for disse fra Hellas, sier lederen i Bergen Ap Geir Steinar Dale til TV 2.

Han har en klar beskjed til de som sier nei:

– Jeg har ingen forståelse for det. Når folk lider, så er det barn som lider mest, og det er åpenbart at vi har en humanitær situasjon i Moria-leiren som tilsier at vi bør foreta oss noe, og jeg er sterkt negativ til de som sier nei til det.

Nytt forslag

Bergen Ap jobber med et nytt forslag om Moria som skal behandles på partiets representantskapsmøte mandag.

– Jeg håper at vi skal bevege partiet enda mer i retning av en human innvandringspolitikk. Vi framstår som solide og rettferdige, men mener det er mer å gå på og at vi får en bedre politikk på dette området,

I dag støttet ordføreren i Trondheim Rita Ottervik (Ap)et opprop fra Venstres Erling Moe i representantskapsmøte om Moria.

– Det er positiv bevegelse i Europa nå for å avhjelpe den uholdbare situasjonen Hellas står i. Vi bør bistå Hellas i arbeidet og derfor er det riktig å bli med på initiativet som er tatt. Det vil komme mindre kvoteflyktninger i år, det betyr at vi har kapasitet til å ta imot barn fra Moria, sa Ottervik i debatten.

Moes forslag ble vedtatt med støtte fra Rødt, SV, MDG, Ap, Sp og KrF.

Mangfoldig by

Tidligere har bystyret i Trondheim har fattet et vedtak på at Trondheim i tillegg til kvoteflyktninger, skal hjelpe de mest sårbare, også i Hellas.

– Trondheim er en mangfoldig by med mennesker fra hele verden, og vi har i mange år hatt et sterkt ønske å bidra så mye som mulig. Trondheim kommune har bygd opp et kompetent og tverrfaglig team som kan ta imot flyktninger på en god måte, deriblant i språk- og voksenopplæring, flyktninghelsetjenesten, gjennom samarbeid med NAV, utdanningsinstitusjoner og bedrifter, sier Ottervik til TV 2