I en rapport publisert i Sage Journals beskrives det hvordan en kvinne i Canada overlevde etter å ha blitt skutt i brystet.

Ifølge Sky News hadde kvinnen gått nedover en gate i Mississauga i Ontario, da hun plutselig kjente at det gjorde vondt.

I rapporten står det at kvinnen i 30-årene følte varme og smerte i venstre bryst, og oppdaget blod da hun kikket ned.

Det var først da at hun innså at hun hadde blitt skutt. Hendelsen, som ikke er tidfestet, er fortsatt under etterforskning av politiet.

Gjerningspersonen er ukjent, og det er ikke funnet noe våpen.

Gjennom venstre bryst

Kvinnen, som ikke er navngitt, ble fraktet til McLean Clinic i Mississauga. Tilstanden hennes var stabil, og hun hadde ingen andre skader enn skuddsåret i venstre bryst og et bristet ribbein.

Kvinnens silikonimplantater ble fjernet, og i implantatet på venstre side fant kirurgene spor av kulen. Ifølge rapporten gikk kulen gjennom implantatet på venstre side og videre inn i det høyre brystet.

Da de fjernet det høyre implantatet, viste det seg at dette hadde snudd seg rundt. Også det høyre implantatet viste tegn på skade.

Selve kulen fant kirurgene nederst i høyre bryst.

Sjeldent

Kirurgene renset lommene i brystene og lukket sårene. I ettertid ble det nærmere analysert hvordan kulen hadde beveget seg.

Basert på røntgenbilder, og analyser av kulens bane, konkluderte man med at det kun var det venstre implantatet som endret kulens bane.

«Dette implantatet ligger foran hjertet og brysthulen, og reddet derfor trolig kvinnens liv», skriver legene i rapporten. Denne konklusjonen støttes av både kliniske og radiologiske tester.

Forfatterne bak rapporten har undersøkt hvor mange ganger brystimplantater har hatt betydning ved skuddskader, og fant kun fire tidligere tilfeller. Alle fire kvinnene overlevde, og i to av tilfellene spilte implantatene trolig en viktig rolle.

«Vår rapport er det femte tilfellet som er rapportert, og det tredje hvor implantatene kan ha spilt en livsviktig rolle. Selv om det er sjeldent, gir disse funnene støtte til teorien om at brystimplantater kan redde en pasients liv», heter det i rapporten.