De er blant landets beste kvinnelige fotballspillere, men har begge følt på at det hele tiden har vært guttene som i hele oppveksten har havnet i fokus.

Det ønsker Vålerenga-profilene Sigrid Heien-Hansen og Andrine Tomter å gjøre noe med.

– Da jeg vokste opp så jeg opp til Ole Gunnar Solskjær. Jeg skulle ønske jeg visste om Solveig Gulbrandsen. Det føles mer oppnåelig ut om det er en jente, sier Sigrid Heien-Hansen.

I lag med Tomter har hun startet podcasten «#HunPresterer». Målgruppen er det ingen tvil om: Jenter.

– Målet er jo at vi skal få flere kvinner som har lyst å satse på fotball. Og at jente skal se at det er mulig å nå opp, sier Andrine Tomter.

Denne uken var Barcelona-stjerne Caroline Graham Hansen gjest i podcasten.

– Det er veldig gøy å få være med her og snakke om tema som alle som driver med idrett, eller å prøver å oppnå sine drømmer, tenker mye på. Jeg liker temaene de tar opp, sier hun.

Vil vise alle sidene

I «#HunPresterer» handler det ikke bare om hva som skjer ute på banen, men vel så mye ting rundt. For hva er det egentlig som skal til for at nettopp du skal prestere på banen?

– Jeg håper folk tar med seg noe, at de kjenner seg igjen i ting vi snakker om og skjønner at det er normalt å kjenne på det å skulle prestere, det å være nervøs eller det å mislykkes, sier Caroline Graham Hansen.

Hun tror slike ting kan være ekstra viktig å snakke om spesielt for jenter.

– Spesielt jenter har nok en tendens til å grave og bygge oss selv ned, mens vi bygger opp andre. Sånn sett er det bra at to jenter tør å ta opp de sakene, sier Graham Hansen.

I podcasten røper hun blant annet at hun tenkte tanken på å slutte med fotball da hun spilte i Sverige.

– For mange er Caroline på en måte en superhelt. Jeg håper noe slikt kan bidra til at folk ser at også hun har «feil», eller er mer menneskelig da, sier Andrine Tomter.

Pratmaker Heien-Hansen

I podcasten er det liten tvil om at det er Sigrid Heien-Hansen som er den mest snakkesalige av duoen.

– Med Sigrid er det non-stop, virkelig. Hun klarer ikke å holde kjeft. Det er podcasten et bevis på. Jeg er glad om jeg får noen minutter i hver episode, sier Andrine Tomter.

Selv innrømmer Heien-Hansen at Vålerenga-venninna har litt rett.

– Jeg er vokst opp som tvilling, så jeg har vært vant til å krige litt om ordet. Så når Andrine gir meg noen sekunder, da må jeg bare ta ordet, sier hun.