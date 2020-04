«De som ikke roper høyest er de som har mest bruk for hjelp»

Over hele landet sitter dedikerte, sultne, lovende utøvere og hungrer etter å komme tilbake til den vante treningshverdagen sin.

Ikke minst er det mange ivrige trenere, talentutviklere og foreldre som knapt kan vente. Noen er mer utålmodige enn andre.

Jeg forstår det er krevende, spesielt for de som opplever at de snuser i vannskorpa til å bli fremtidens landslagsutøvere. Det de kanskje ikke vet, er at det de står i nå kan ende med å gjøre dem bedre. Som bonus kan de til og med få utbytte av det i livet etter idretten.

Naturlig nok sitter mange lagutøvere og savner fellestrening. Flere er bekymret for om de kommer til å miste form og ferdigheter hvis det tar for lang tid før de kommer i gang for fullt. Enkelte kikker seg rundt og forsøker å finne ut av hva konkurrentene driver med? Trener de mer? Har de bedre treningsmuligheter enn meg? Forholdene er kanskje ulike fra kommune til kommune. Frykten for å bli hengende etter kan fylle mye.

Jeg husker min egen utålmodighet fra ungdomsårene. En skade passet aldri inn i planene. Jeg ville aller helst bli god på kortest mulig tid. Fokuset var noen ganger i litt for stor grad på hvor god eller dårlig jeg var sammenlignet med de andre.

I ungdomsårene orker man egentlig ikke å høre på voksne som forsøker å fortelle deg at du har fremtiden foran deg og at du har god tid. Du har lyst til å være god her og nå. «Motgang gjør deg sterkere» er en annen setning jeg egentlig ikke gadd å høre på. Jeg er vel offisielt voksen nå, siden det er noe av det jeg sitter igjen med etter endt karriere. Vissheten om at jeg har stått gjennom en del motgang er noe av det som gjør at jeg møter vanskelige ting med større grad av ro og trygghet i dag. Jeg har erfart at jeg har evne til å fortsette, når jeg mest av alt har lyst til å gi opp.

«GRIT» er det noen som kaller det. Hvis jeg skal peke på en egenskap jeg ikke ville ha bytta bort, så er det den. Utøverne og deres ivrige trenere og talentutviklere blir nødt til å innfinne seg med situasjonen. De har ikke kontroll over hvor lenge denne unntakstilstanden vil vare.

Iveren og ønsket om å få gjort mest mulig best mulig kan brukes til noe fornuftig. Frustrasjon over at naboen får gjort mer eller har bedre forhold kan med fordel byttes ut. Eller rettere sagt: Flytt fokus til det du får gjort noe med. Se mulighetene.

Man vet ikke hvor lenge «Landslagsskolen» ligger brakk. Vi har heller ikke fått konkrete datoer på når de ulike idrettene kan få trene i store grupper og konkurrere. Men det kan trenes. Terp på detaljer, bygg opp god basis, legg inn tid til skadeforebyggende øvelser. Tren på tilstedeværelse. Bruk tiden til å bygge selvstendige utøvere som lærer å ta ansvar for egen utvikling.