Denne gangen er det Serge Aurier og Moussa Sissoko som har havnet i medias søkelys.

Tirsdag la Aurier ut Instagram-videoer av at han og lagkameraten trente sammen utendørs, før han senere slettet dem, skriver The Guardian.

I den første videoen holder de god distanse til hverandre, men i de påfølgende sitter de like ved hverandre og gjør spurttrening sammen, ifølge nettstedet Football London.

Britiske myndigheter oppfordrer folk til å holde seg hjemme. Om de må gå ut, skal de holde minst to meters avstand til alle som ikke bor på samme adresse.

– Vi skal snakke med spillerne som er involvert, varsler en talsperson fra Tottenham.

Overtrampet skjer knapt to uker etter at José Mourinho la seg flat for å ha brutt retningslinje på samme vis. Tottenham-manageren ble da avbildet i en park sammen med blant andre midtbanespiller Tanguy Ndombélé. I tillegg ble Davinson Sánchez og Ryan Sessegnon filmet mens de løp tett i tett i samme park.

Aurier la også da ut en video hvor han trente med en venn, skriver The Guardian.

London-borgermester Sadiq Khan fryktet da at fotballspillerne satte et dårlig eksempel.

– Min bekymring er at folk, og særlig barn, som heier på Tottenham ser disse bildene og tenker «hvis det er greit for dem, hvorfor skal ikke jeg gjøre det samme?», sa Khan til BBC.

Tottenham slo fast at de ønsket å følge myndighetenes retningslinjer.

– Alle våre spillere er blitt minnet om at de skal overholde sosial distanse under fysisk aktivitet utendørs. Vi vil fortsette å innprente dem dette, het det i en uttalelse fra klubben.