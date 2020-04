Epost avslører ukjent møte mellom Slyngstad og Tangen i mai 2016

– Nå skal jeg to uker i karantene, sa Nicolai Tangen, den påtroppende sjefen for oljefondet, da TV 2 møtte ham på Oslo lufthavn tirsdag ettermiddag.

Han visste ikke om han skulle møte hos Norges Banks representantskap onsdag.

– Det er jeg ikke foreløpig invitert til. Nå landet vi akkurat fra flyet, sa Tangen.

Angrer ikke

Han håper at støyen rundt ansettelsen ikke har ført til at han er blitt en belastning for Norges Bank og oljefondet.

– Nei, det håper jeg virkelig ikke. Det er leit hvis dette skal få noen negative konsekvenser for det flotte oljefondet som vi har. Jeg har tenkt at jeg skal være en stor «asset» for oljefondet, det er derfor jeg har tatt jobben, sier Nicolai Tangen.

– Så mye bråk som det har blitt den siste tiden, angrer du på at du sa ja til denne jobben?

– Nei, overhodet ikke. Jeg må faktisk si at etter å ha blitt kjent med flere mennesker i Norges Bank og oljefondet, så er jeg mer «keen» enn noensinne. Det er jo derfor jeg kommer til Norge nå.

I januar i år ba Tangen om et møte med avtroppende sjef Yngve Slyngstad for å snakke om jobben som sjef for oljefondet. I mailen lurte den nye oljefond-sjefen på om han kunne spørre Slyngstad om en liten tjeneste.

«Dine sko som leder av NBIM blir veldig vanskelig å fylle, men noen må jo forsøke, og vi var så vidt innom dette i Philadelphia. Hadde du hatt 30 min på et tidspunkt for å fortelle meg hva jobben innebærer med politiske føringer, muligheter og den slags?»

Slyngstad ba om kontakt

I november hadde Tangen arrangert et luksusseminar i Philadelphia i USA, der en rekke prominente næringslivsledere og embetsfolk, både fra Norge og utlandet deltok.

Seminaret fant sted kun måneder før Tangen ble oppnevnt som ny leder for oljefondet. Norges Bank opplyste mandag at det var første gang Yngve Slyngstad som leder av fondet ikke reiste med rutefly dekket av Norges Bank.

Yngve Slyngstad sa selv at dette var uheldig og Norges Bank har i ettertid valgt å betale Slyngstads opphold, mat og flyreise på seminaret «Back to University».

Ifølge VG, som lørdag avslørte seminaret Tangen arrangerte i november 2019, viser redegjørelsen fra Norges Bank at Nicolai Tangen og oljefondets sjef møttes først på en forskningskonferanse høsten 2016.

En gjennomgang TV 2 har gjort av korrespondansen som Norges Bank har offentliggjort, viser imidlertid at at de to møttes allerede i mai 2016.