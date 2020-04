Bergamo, med sitt historiske bysentrum, sitt blomstrende forretningsliv og fotball-laget Atalanta. Dette var Bergamos år – Atalanta var i Champions League og San Siro stadion i Milano ble innleid for kampen mot Valencia. 19 februar flokket 43.000 seg sammen, på tvers av generasjonene. En målfest, etterfulgt av hurrarop, gruppeklemmer og delte øl-flasker. 23 februar ble koronasmitten registrert i Italia. Man visste ikke om faren da kampen gikk, men fotballkampen ble en fatal smittebombe.

Da seiersrusen hadde lagt seg, startet marerittet.

Bergamo ble selve symbolet på lidelsen koronaepidemien har ført med seg. Da vi så militærkolonner fulle av kister frakte døde ut av byen stilnet balkongsangen. Krematoriene klarte ikke ta unna flere døde. Tragedien var komplett.

Bergamo i dag

Det er stille i bilen da jeg og fotografen kjører i regnet nedover mot Bergamo. Fotografen Francesco som jeg vanligvis bruker tok ikke sjansen på å dra til koronavirusets episenter, men fotograf Ilir Kertusha som opprinnelig er fra Albania blir med. Vi har hansker på, og doble masker. Vi tar de aldri av før vi går inn døra hjemme sent om kvelden.

Vi er de eneste som kjører i denne retningen føles det som. Da vi kommer frem til Bergamo er det ingen politisperring. Da slår det meg - Ingen drar jo hit nå. Hvem vil reise til Bergamo? Vi kjører oppover til gamlebyen. Storslåtte villaer kneiser omkranset av velpleide hager. Dette er et av de rikeste områdene i Italia. Jeg ser en Maserati og andre flotte biler parkert. Men ingen mennesker.

Elisabeth Knapstad Angioni

En spøkelsesby

Vi rusler inn i gamlebyen og treffer en ung prest. Han inviterer oss inn i kirken.

– Er ikke kirkene stengt, spør jeg.

– Jeg holder åpent om formiddagen, så man kan komme inn for en bønn, for å tenne et lys. Det er tøft å være prest, å ikke kunne samle menigheten, ikke få trøste som jeg gjerne vil, sier han.

Presten bruker telefonen og elektroniske hjelpemidler for å komme i kontakt med folk, men det er ikke det samme. En eldre dame med beskyttelsesmaske kommer inn og vi går ut.

Vi drar videre innover byen og finner Elena som driver en liten matbutikk.

– Vi holder åpent så eldre og andre slipper å reise ut av gamlebyen for å kjøpe mat, sier hun.

Folk som henne er hovedpulsåren. Eneste kontakt med omverdenen for mange. Hun er sint på myndighetene og mener at de burde stengt av området med engang.

– De burde ha gjort det før katastrofen ble et faktum. Men ingen tar på seg skylden. Det er en skam, sier Elena.

En mann kommer ut med handleposer. Maurizio er pensjonert lege og sier han har stått på i ukesvis. Sammen med organisasjonen Rotary har han opprettet 120 nye nød-telefonlinjer.

– Vi har stort mot og handlekraft her i Bergamo. Men det har vært forferdelig, sier han og rusler videre med handleposene.

Gatene ellers er folketomme. Det er så vakkert her i gamlebyen og det er greit at det regner, for det kommer noen tårer som ingen ser. For Bergamo, og for Italia. Man føler det på kroppen, at sorgen tynger. Dette området har mistet fem tusen. Bergamo vil reise seg igjen. Men det blir en ny tidsregning. Innbyggerne her er merket for livet.