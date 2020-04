Brian (16) fikk beskjeden han hadde drømt om. Så stoppet all fotball

– Jeg har en tanke om at det kan være noen store talenter som forsvinner, som ikke er tøffe nok til å ta utfordringen til dette med å trene alene, eller i mindre grupper, sier Raknes.

Det samme ser Håkon Grøttland i Fotballforbundet.

– Nå alle står likt. Man har ingen å skylde på, og må egentlig ta ansvar selv. Det blir spennende å se hvem som virkelig har jobbet i den tiden vi er inne i nå.

Raknes tror det er de som er tøffest i hodet som kommer ut som vinnere.

– De som har viljen og hodet til å opptre som en individuell idrettsutøver, vil komme sterkere tilbake.

Mindre profesjonalitet i breddeklubber

Brian Jahren har ingen problemer med å motivere seg til timevis med egentrening hver dag.

– Jeg tenker at jeg ikke må legge meg nedpå bare fordi ingen ser på. Jeg tenker at det står en på sidelinjen og roper meg opp og pusher meg.

16-åringen blir også nøye fulgt opp av Brann, og har digitale styrketreninger med laget.

Håkon Grøttland tror det er en langt større utfordring for unge spillere som har hverdagen i en breddeklubb.

– De er vi litt bekymret for, fordi de ikke får den oppfølgingen som de er vant med.

Spesielt gjelder det de yngste jentene, der 80 prosent av spillerne tilhører breddeklubber.

– Kan det føre til et klasseskille mellom talenter som er i topp- og breddeklubb?

– Vi ser det at talentene som har eierskap til egen utvikling, er de som blir best til slutt. Nå får vi virkelig se hvem som tar eierskap og stepper opp - det kommer vi til å se igjen av dette her.

Grøttland mener det er et paradoks at man nå så ser hvor viktig fotball er for folk.

– Det er viktig å få nye stolte øyeblikk, og da må vi utvikle nye, gode fotballspillere. Vi lever vi i et vakuum nå, da vi ikke får trent skikkelig.

Stort behov

Magnus Johansson er utviklingsansvarlig i NFF Hordaland, og blant de som er permittert. Han ser et stort behov for å følge opp de yngste talentene.

– Jeg synes synd på fotballspillerne når vi ikke kan ha samlinger der vi påvirker dem i forhold til motivasjon.

Han tror de som jobber med Landslagsskolen kunne utrettet mye, selv om det er Korona-restriksjoner for fotballen.

– Nå kan de trene i grupper. Det er mange 13 - 16 åringer som ikke får den oppfølgingen de kunne ha fått.