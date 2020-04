Alarmerende funn hos unge kvinner

Forskere ved Universitetet i Tromsø skulle egentlig forske på miljøgifter i Nord-Norge, men fant noe helt annet, nemlig stor mangel på grunnstoffet jod hos unge kvinner.

– Vi har nok bevis på at det er jodmangel i hele den norske ungdomsbefolkningen. Dette kan ha store helsekonsekvenser for en selv og eventuelt barnet de planlegger å få, forteller professor Jon Øyvind Odland, som er leder for forskningsprosjektet.

Odland forteller at studien ennå ikke er publisert, men at de foreløpige resultatene viser alt for lave jodnivåer hos unge kvinner.

– De ligger langt under både det som Verdens helseorganisasjon og ernæringseksperter ønsker, sier han.

Undersøkelsen tar for seg kvinner mellom 18-35 år i de nordligste fylkene, men forskerne frykter resultatene vil være gjeldende for hele landet.

– Ungdommen blir påvirket gjennom sosiale medier og det sosiale liv, og velger vekk svært viktige deler av ernæringen uten å vite konsekvensen av det, forklarer Odland.

En viktig kilde til jod er melk, og andelen melkedrikkere blant kvinner i 20-årene går nedover. Cirka en tredel sier de drikker melk daglig, ifølge Opplysningskontoret for Meieriprodukter.

Frykter redusert intelligens

Odland forteller at hvis denne trenden fortsetter, vil dette først gjenspeile seg i neste generasjon.

Fakta om jod: I Norge er melk og hvit saltvannsfisk som torsk, sei og hyse de viktigste jodkildene i kostholdet (kilde: FHI)

Totalt sett er meieriprodukter den viktigste kilden til jod i det norske kostholdet og bidrar med 60–80 prosent av jodinntaket. (kilde: Helsenorge)

I Norge har vi beriket bordsalt med fem milligram jod per kilogram. Til sammenligning blir det i Sverige tilsatt ti ganger større doser jod i saltet. (kilde: melk.no)

Jodmangel er særlig bekymringsfullt hos kvinner i fruktbar alder og hos gravide, fordi fosteret trenger jod for hjernens utvikling (kilde: FHI)

Jodtilskudd anbefales til de som får for lite jod (kilde: FHI)



– Jod er en del av byggesteinene for stoffskiftet, og helt nødvendig for en normal utvikling av fosteret, forklarer han.

Forskerne har derfor en reell bekymring for at det er feilernæring hos den generasjonen som nå skal få barn og som har fått barn.

– Det kan hende for eksempel at vi får en generasjon med redusert intelligens og redusert utvikling både mentalt og fysisk, sier Odland.

Han mener likevel dette kan hindres hvis problemet blir tatt på alvor nå.

Akutt behov for tiltak

Seksjonsoverlege ved Aker sykehus, Per Thorsby, bekrefter at det er en stor bekymring i miljøet som ser på dette. Han tror det er mange som har jodmangel uten å vite det.

– Jeg vil gjerne utfordre Helsedirektoratet og nasjonalt råd til å sette seg nøye inn i litteraturen på dette området, sier han.

Thorsby mener det er viktig med klare og tydelige råd om hvor mye jod man bør ta og hvilke matvarer man skal bruke.