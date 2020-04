Frykter syke ikke får livsnødvendig hjelp

– Han kontaktet ombudet fordi han var bekymret, og lurte på hva han kunne gjøre. Ombudet hjalp med å formulere brev til kreftavdelingen hvor han ble behandlet, og fikk til svar at det av hensyn til at han ikke skulle få for lavt immunforsvar i denne tiden, ble intervallene litt lengre mellom kurene. Utsettelsen var vurdert til å være forsvarlig. Svaret betrygget både mannen og ombudet, forklarer Solberg.

I et annet «korona-tilfelle» forteller en pasient som har vært på sykehuset at det meste ble opplevd som trygt og godt i forhold til smittevern. Det var avstand mellom folk som skulle inn i sykehuset, de ble forhørt om allmenntilstand og koronasymptomer, og stolene på venterommet var plassert med god avstand. Det var også spritflasker til hendene flere plasser.

– Men legen som undersøkte henne, var uten hansker og munnbind, forklarer Solberg og bekrefter at denne saken nå er til behandling.

I 2019 mottok landets pasient- og brukerombud cirka 15 000 saker.

Over halvparten av henvendelsene dreide seg om misnøye med selve utførelsen av tjenesten, som for eksempel forsinket diagnostisering, lite omsorgsfull behandling, spørsmål om feil behandling, pasientskade, samhandlingsvansker og svikt i pasientforløp, henvisninger som er mangelfulle eller forsinket, mangelfull informasjon, kommunikasjon og språkproblemer.

Fått alvorlige henvendelser

Pasient- og brukerombud i Troms, Odd Arvid Ryan, opplyser at UNN har utsatt i underkant av 13 000 konsultasjoner og behandlinger som følge av koronasituasjonen.

– Vi har fått alvorlige henvendelser som følge av koronasituasjonen. Det gjelder pasienter som har fått utsatt konsultasjon eller behandling. Det gjelder hjerteundersøkelser, gynekologiske undersøkelser og en rekke andre undersøkelser, bekrefter Ryan til TV 2.

Ryan forteller at han ennå ikke vet om pasienter som får utsatt konsultasjoner og behandling får tilstrekkelig informasjon fra helsevesenet.

– Det vil si informasjon om når de kan få ny time og hva de skal gjøre i mellomtiden.

Nedskalerer for mye

– Vi får tilbakemeldinger fra både pasienter, helsepersonell og pårørende, som er urolige, bekrefter Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus.

– Hva er det helsepersonell sier?

– Helsepersonell er urolig for at man nedskalerer for mye på enkelte områder og at begrunnelsene for hvorfor er mangelfull, sier Kristensen.

Hun viser til at flere nå har mistet både støttekontakt og psykiske helsearbeidere.

– Dette er arbeid som fint kan utføres med godt smittevern. De som mottar disse tjenestene trenger de mer enn noen gang grunnet situasjonen som råder nå, fastslår Kristensen overfor TV 2.

Hun mener også at saken hvor en mann som fikk kraftige magesmerter unnlot å oppsøke lege, siden ble hentet av ambulanse. Det viste seg at tarmen hadde sprukket, forklarer Kristensen.

Og hun sier dette understøtter det at respekten helsetjenesten nå møter i forbindelse med covid-19 er så stor at det for mange skal mye til for å fremme seg selv og sine egne behov som pasient.