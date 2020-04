Høie med beskjed til de som vurderer hyttetur

Tirsdag klokken 16 begynte regjeringen sin daglige pressekonferanse om korona-situasjonen. Til stede var justisminister Monica Mæland, kunnskapsminister Guri Melby, helseminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog, Folkehelseinstituttet-direktør Camilla Stoltenberg og divisjonsdirektør Sissel Skillinghaug i Utdanningsdirektoratet.

Ifølge Folkehelseinstituttets (FHI) sjette risikovurdering har smitteverntiltakene brakt epidemien under kontroll i Norge.

– Den viser at smitteverntiltakene i Norge har brakt epidemien under kontroll i Norge. Den første bølgen er på kraftig retur. Smittespredningstallet er på rundt 0,7. Der har det holdt seg en stund, og vi forventer at det holder seg der i ukene framover, sa Stoltenberg under pressekonferansen.

FHI tror 1 prosent av befolkningen i Norge så langt er smittet.

Direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, kom med gode nyheter under den daglige pressekonferansen om håndteringen av koronasituasjonen i Norge. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Hytteråd

Høie åpnet med å si at nordmenn sammen har tatt kontroll over smittespredningen, samtidig som han minnet om at det ikke er slutt på smitteverntiltakene.

– Dette er i beste fall slutten på begynnelsen. Vi må stoppe opp og tenke oss om før vi løper ut og er med andre. Vi vender ikke tilbake til der vi var, men må gjøre ting på nye og forsiktige måter, sa Høie.

Helseministeren kom med en klar beskjed til alle som vurderer å reise på hytta.

– Det er lov å reise på hytta igjen, men vi må reise på mer forsiktige måter. Selv om vi opphever hytteforbudet, er det fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser, sa Høie.

– Jeg vet at mange lurer på hva det innebærer. I dag kommer vi med tydeligere råd om dette. Det innebærer at vi må reise på måter som ikke bidrar til smittespredning mellom ulike mennesker og steder, fortsatte Høie, før han listet opp flere punkter: