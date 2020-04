Da Jürgen Klopp stod fast, ringte han danske Thomas: – Jeg kunne besvimt

Se dansken forklare Liverpools suksessformel i «Mens vi venter» på TV 2 Sumo!

Sommeren 2018 var det optimisme å spore i Liverpool-leiren.

Merseyside-klubben hadde sikret seg den viktige fjerdeplassen i Premier League, og desto mer imponerende karret seg helt til Champions League-finalen.

Men Jürgen Klopp var langt fra tilfreds av den grunn. Stjernemanageren hadde funnet et problem i klubbens spill:

At de rotet bort ballen altfor ofte etter innkast. Faktisk var de tredje dårligst i Premier League. Hjelpen fant Klopp etter å ha lest en artikkel om en dansk spesialist. Da tok han telefonen fatt.

Samtidig var Thomas Grønnemark var på bilferie med familien, og visste lite om hvem som hadde ringt ham fra et engelsk nummer.

– Hadde det ikke vært for at jeg satt i bilen, ville jeg nok ha besvimt, sier Grønnemark til TV 2.

Møtet med Klopp

Liverpool-managerens tale var klar: Selv om de hadde hatt en god sesong, var de altfor dårlige på innkast. Til Grønnemark sa han at han hadde prøvd å gjøre noe med saken selv, men at det ikke fungerte helt som han hadde håpet.

Kort tid senere besøkte dansken Klopp på Liverpools treningsfelt, og kort tid etter der igjen var han ansatt som storklubbens nye innkasttrener.

– Jürgen Klopp skjønte at han måtte hente en som visste mer om denne delen av fotballen. Han var ikke for stolt til å si at han ikke vet alt, og at han måtte finne en fyr som kunne hjelpe ham. Jürgen Klopp trenger ikke å vise hele tiden at han er en av de beste trenerne i verden, forklarer Grønnemark.

Det første møtet med tyskeren beskriver han slik:

– Han møtte meg med et veldig åpent sinn, og bare lyttet og lyttet.

Formidabel effekt

Nå er den danske 44-åringen med Liverpool-stjernene seks til sju uker i løpet av en sesong. I tillegg utarbeider han innkastanalyser fra hver kamp. Og effekten har vært formidabel. Fra å være tredje dårligst, ble de Premier Leagues beste på feltet i løpet av én sesong.

Før sommeren 2018 de bort ballen i 54,6 prosent av tilfellene. På ett år senket de prosentandelen til 31,6, ifølge Grønnemark. Samtidig gikk de fra å ha tatt 75 til 97 poeng i ligaen, og vant Champions League – selv om hele utviklingen neppe kan relateres til innkast.

Ifølge Grønnemark har Liverpool scoret 13 mål fra innkastsituasjoner denne sesongen. Trent Alexander-Arnold er blant dem som kaster oftest, men innkasttreneren anslår at opptil åtte spillere tar et innkast i løpet av en kamp. Foto: Oli Scarff

– Innkast er en av de viktigste tingene i fotball, for det er rundt 40-60 innkast til begge lag i en fotballkamp. De fleste lag som tar innkast under press beholder ballen i under 50 prosent av tilfellene. Hadde det skjedd med ballen i beina, ville du ikke spilt profesjonelt. Da ville du spilt breddefotball, mener dansken.