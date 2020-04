Det kommer frem i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

– Vi skulle selvsagt aller helst gjennomført eksamen som vanlig, men fylkene har vært tydelige på at vi må prioritere. Derfor prioriterer vi å gjennomføre privatisteksamener. Det viktigste for elevene i videregående er at de får en grunding standpunktvurdering og vitnemål, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– Bred enighet

Fra før er alle skriftlige eksamener i videregående skole og alle eksamener på ungdomstrinnet avlyst. Nå avlyser regjeringen også alle ikke-skriftlige eleveksamener i videregående skole.

«Dette er i tråd med rådene fra fylkeskommunene, som har vært tydelige på at mange fylker ikke vil greie å gjennomføre både eleveksamen og privatisteksamen. De har verken lokaler eller eksamensvakter til å gjøre begge deler parallelt».

– Jeg er veldig glad for at det er bred enighet blant fylkeskommunene om å strekke seg langt for å gjennomføre privatisteksamen. Det viktigste for meg akkurat nå er at vi får gjennomført privatisteksamen, slik at privatistene ikke havner bakpå i utdanningsløpet, sier Melby.

Elevene får vitnemål med standpunktkarakterer

Melby sier hun er klar over at mange elever har vært usikre på hvordan det blir med eksamen i år.

– For å gi både dem og og lærerne tid til det viktigste, mener jeg det er en riktig prioritering å avlyse alle eleveksamenene i videregående skole. Jeg vil oppfordre til å utnytte tiden godt helt frem til sommerferien, slik at elevene får tid til å ta igjen det de har mistet i vår, sier Melby.

Når skolene ikke skal bruke tid på eleveksamen, kan lærerne sette alle karakterene siste opplæringsuke.

Regjeringen har tidligere besluttet å endre på reglene slik at det blir enklere for fylkeskommunene å gjennomføre fag- og svenneprøver for de lærlingene som rammes av koronapandemien. Disse prøvene skal gjennomføres så normalt som mulig denne våren.