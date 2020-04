Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) deltok på det mye omtalte luksusseminaret til Nicolai Tangen i november 2019, og tirsdag redegjorde han for sin deltakelse.

Der opplyste han om at han ikke anså Tangen som en personlig venn og han tok selvkritikk på tre punkter.

Statsminister Erna Solberg sier hun tar Isaksens vurdering av egne beslutninger til etteretning.

– Han har gjort rede for sine vurderinger og synspunkter, og han har tatt selvkritikk for at han skulle gjort noen av vurderingene annerledes. Det tar jeg til etteretning, sier Solberg til TV 2.

– Hans vurderinger

Under arbeidsministerens pressemøte ble det klart at han takket ja til Tangens invitasjon før han hadde andre planer i utlandet. Etter seminaret var planlagt forberedte han seg på en bredere USA-tur.

– Det hender man kan slå sammen ting man uansett skulle gjort, og jeg har inntrykk av at han uansett skulle til USA for å delta på de andre tingene. Men han tilpasset nok kanskje tidspunktet til seminaret, sier Erna Solberg til TV 2.

Er du enig i selvkritikken?

– Dette er hans vurderinger av dette, og vi har jo ikke sittet på innsiden av de vurderingene. Men når han selv mener at han kunne tenkt og gjort annerledes, så er det riktig, sier Solberg.

Vil ikke gripe inn

Solberg sier det ikke er aktuelt for regjeringen å gripe inn i ansettelsen av den nye oljefondsjefen Nicolai Tangen.

– Det er ikke regjeringen som bestemmer hvem som er sjef for oljefondet, det er det Norges Bank som gjør. Det er viktig å si at Norges Bank er en uavhengig institusjon i sånne sammenhenger, også har staten oppnevnt Representantskapet som har tilsyn med Norges Bank og med oljefondet, sier Solberg.

Tirsdag bekreftet leder av representantskapet, Julie Brodtkorb, at de vil innkalle til et ekstraordinært møte om ansettelsen av Tangen. Møtet finner sted onsdag.

Ikke bekymret for habilitetssak

Bakgrunnen for sakens utvikling er VGs avsløring om at den nylig ansatte lederen for oljefondet, Nicolai Tangen, i november 2019 spanderte et luksusseminar i USA for flere av Norges samfunnstopper.

Blant de deltakende på turen var avtroppende leder av Oljefondet Yngve Slyngstad, og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Sistnevnte har uttalt at han vil være inhabil i eventuelle saken som involverer oljefondets nye sjef.

– De sakene vil behandles slik at en regjeringsadvokat håndterer det, uten at det er dagens oppnevnte regjeringsadvokat som gjør det. Mange som jobber på regjeringsadvokatens kontor er statens fremste jurister, sier Solberg og legger til:

– De tingene pleier vi å ta stilling til hvis en mulig habilitetssak kommer opp. Ikke før de har kommet opp.