Carews råd til Braut Haaland: – Hold på det, hvis det er mulig

Braut Haaland tok steget ut i Europa som 18-åring da han signerte for Red Bull Salzburg 1. januar 2019. Der viste nordmannen seg som en scoringsmaskin av rang, og satte flere historiske rekorder.

Han ble yngste spiller noen sinne som scoret hat trick i én og samme omgang i Champions League. Han er den eneste som har scoret seks mål på sine tre første Champions League-kamper, og den eneste tenåringen som har scoret i fire strake mesterligaoppgjør. Selvsagt er Carew imponert.

– Han har en sånn indre selvtillit som det er fantastisk vakkert å se. Hold på det, hvis det er mulig.

Uten å bli oppfordret, fortsetter Carew og trekker en sammenligning med sin egen situasjon tilbake i år 2000.

HERJET: Carew var enorm på sitt beste. Her jubler Valencia-spissen for ett av sine to Champions League-mål mot Arsenal i 2003. AP Photo/EFE/Juan Carlos Cardenas) Foto: Juan Carlos Cardenas

– Jeg var bare uredd og tenkte ikke på konsekvenser. Jeg gikk bare på med en vanvittig indre ro og selvtillit, tenkte aldri tanken på at jeg kom til å mislykkes.

– Man vil mislykkes i enkelte kamper, men det gikk over veldig fort. Jeg har det innebygd at jeg går inn med innstillingen om at jeg får det til, tar utfordringene på strak arm, sier Heimebane-skuespilleren til TV 2.

Fremtiden ser lys ut

Norges Nations League-oppgjør med Serbia er utsatt, men Norges fotballfremtid ser lys ut, skal man tro mannen med 24-landslagsmål for Norge.

– Hva tenker du når du ser Martin Ødegaard, Braut Haaland, Sander Berge og Kristoffer Ajer?

– Jeg ser jo at de gutta der er uredde, fokuserte. Martin er jo en fantastisk profesjonell, som lever og ånder for fotballen. Og for ham så vil nok det være riktig. Det ser ut som han gjør ting veldig riktig og spiller på et veldig høyt nivå, svarer 40-åringen.

En offensiv Carew endte en fantastisk fotballkarrière i oktober 2013. Da hadde gutten fra Lørenskog spilt fotball i Vålerenga, Rosenborg, Valencia, Roma, Besiktas, Lyon, Aston Villa, Stoke og West Ham. På det norske landslaget endte kraftspissen med 91 kamper og 24 scoringer.

