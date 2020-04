– Det føles litt merkelig, egentlig, sier Harald Reinkind til TV 2.

– Det er i utgangspunktet fantastisk. Vi har jo nådd et mål vi har kjempet for hele sesongen, men at det skulle skje på denne måten var ikke det vi hadde sett for oss, eller håpet. Det føles bedre når vi har vunnet håndballkamper og kan feire sammen, i stedet for at vi får en SMS når vi sitter hver for oss.

Senere på dagen skal laget møtes til en fra før planlagt videokonferanse.

– Vi fikk beskjed om at vi må stille med en øl i hånden, ler Reinkind.

Tror noen blir skuffet

De 36 klubbene i de to øverste divisjonene ble enige om å avslutte sesongen tidligere tirsdag. Med åtte matcher igjen leder Kiel serien med to poeng og har én kamp mindre spilt enn toer Flensburg-Handewitt. Også Flensburg får Champions League.

Før det ble kommunisert ut fikk spillerne i Kiel en beskjed via melding. Reinkind er hjemme i Bergen og var på vei ut på trening i solskinnet da det tikket inn.

– Det har ligget i kortene at det skulle bli slik, men jeg forstår om noen syns det var urettferdig. Samtidig er problemet her at det finnes ingen gode løsninger som gjør alle til lags. Det er noen som blir skuffet eller som føler at de kanskje har tapt på dette.

– Jeg syns i alle fall ikke at det hadde vært rettferdig om sesongen hadde blitt nullet, og vi ikke hadde fått noe igjen for den jobben vi har lagt ned. Vi har tross alt spilt så mange kamper i løpet av sesongen.

Det blir heller ingen nedrykk fra Bundesliga, mens to lag rykker opp.

Reinkind har hatt en fin sesong for Kiel. Til sommeren får han Sander Sagosen som lagkamerat. Sagosen ble fransk mester med Paris Saint-Germain etter at sesongen også der ikke ble ferdigspilt på grunn av viruspandemien.

Støtter Sagosen

Tidligere i april ble det bestemt at denne sesongens Champions League skal avsluttes i desember, noe som betyr at Sagosen må skifte klubb midt i turneringen.

Han var lite fornøyd med avgjørelsen.

– Ja, noe må vike. Alle kan ikke stå på kravene. Det er spillerne det går utover. Final Four er jo den store pengemaskinen. Det har jeg respekt for, men de må se det store bildet også. alle i samfunnet lider tap nå. Situasjonen kan være like usikker til høsten, sa Sagosen til TV 2.

Han får støtte av sin landslagskompis og kommende klubbkamerat.

– Det europeiske håndballforbundet og andre tenker mest på økonomien, mens vi spillerne blir trukket litt mellom tingene, sier Reinkind.

– Det sier seg selv at ikke alt kan gjennomføres, så noe må vike.

