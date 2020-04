Måtte vente på parkeringsplassen da han ble pappa for første gang

Slipper ny musikk

Sammen med Erik Mortvedt er han del av den kjente musikkgruppa «Erik og Kriss», og de to har gjort stor suksess siden de slo gjennom tidlig på 2000-tallet.

Nå kan Tømmerbakke fortelle at de tross omstendighetene med koronaviruset slipper ny musikk allerede på fredag.

ERIK OG KRISS: De har laget hits på løpende bånd siden 2002. Foto: Tor Gunnar Berland

– Det er et album vi har jobba med i ett års tid. I det vi begynte å rulle det ut så ble det jo full stans, noe man ikke kan planlegge, men vi har bestemt oss for å kjøre på og heller være litt kreative.

Låten som slippes på fredag er et samarbeid med tidligere realitydeltager og artist Adrian Sellevoll.

– Selv om det er litt tungt at alle konserter går ut vinduet, så må vi bare fortsette og jobbe hardt, sier han og legger til:

– Jeg må innrømme at jeg har jo tenkt tanken flere ganger at dette er veldig veldig kjipt, økonomisk for musikere og sånne ting, men jeg har samtidig hatt i bakhodet at det er veldig mange andre det er verre for, sier Tømmerbakke.