Da Volvo kom med småbilen C30 tilbake i 2006, vakte den stor oppsikt. Ellers så konservative Volvo var tydelig ute etter å leke seg litt.

Tanken var at C30 skulle fungere som en tradisjonell tredørs kombi, samtidig som den skulle tiltrekke seg kunder som ønsket seg en sporty coupé.

For å få til det gikk Volvo for et svært særpreget design der særlig hekken skilte seg fra det meste annet på markedet. Her tok de også med seg både elementer og inspirasjon for ES-utgaven av den legendariske Helgenen-bilen, P1800.

C30 gjorde som den skulle: Den skilte seg virkelig ut blant mer tradisjonelle konkurrenter, og salget gikk heller ikke så helt verst, i alle fall de første årene.

Rullet stille og rolig ut

Da C30 ble utviklet, var Volvo eid av Ford. Det gjorde at den ble bygget på en småbil-plattform som også Ford og Mazda benyttet seg av. Dette ble det nødvendigvis noen kompromisser av. Men Volvo var som regel gode til å gjøre det beste ut av de ressursene de hadde til rådighet.

I 2013 var det slutt for C30. Den ble heller ikke erstattet. Da var Volvo overtatt av kinesiske Geely og de hadde helt andre prioriteringer enn nye småbiler. De jobbet i stedet for fullt med å få den nye og store SUV-en XC90 klar. Og C30 rullet stille og rolig ut av markedet.

I dag er det bra med biler å velge mellom i bruktmarkedet. For en hyggelig pris får du en bil som fortsatt skiller seg ut:

Var drømmebil, men sjekk prisen nå!

C30 etter faceliften i 2010, da ble noen designelementer litt rundere. Dette er for øvrig også en bil som kler litt knall farge.

Prisene har falt

– Jeg synes C30 er et glimrende valg for de som vil ha en kompakt bil, med personlighet. Den er både litt annerledes å se på og god å kjøre. Det du må være klar over er at C30 har begrenset med plass og bare to sitteplasser i baksetet. Bagasjerommet er ikke akkurat verdens største og den har litt dårlig utsyn bakover, glassluke til tross. Dette må du ofre, på grunn av designet, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Det at C30 nok av mange blir oppfattet som en ganske smal bilmodell, gjenspeiler seg også i prisene som har falt en god del de siste årene.

Nå får du helt greie bruksbiler fra rundt 30.000 kroner. Da snakker vi eksemplarer fra de første årene, kilometerstand gjerne et sted mellom 150.000 og 200.000.

Kjøpte bruktbil usett – fikk kilometer-sjokk

Interiøret sladrer om at det har gått noen år siden C30 kom på markedet, sjekk for eksempel den bittelitte skjermen i midtkonsollen. Men på sin tid var dette påkostet og med god kvalitetsfølelse.

Bil nummer to

Går du opp til 50.000 kroner, er det mye å velge mellom. Da blir bilene nyere (gjerne fra 2009-2010) og det er mulig å finne eksemplarer som har gått rundt 100.000 kilometer. Mange av disse har blitt brukt som bil nummer to eller tre, dermed også med begrenset årlig kjørelengde.

Vanligste modell har 1,6-liters diesel på 109/115 Hk. Den lille bilen går greit nok med denne motoren, samtidig som motoren er drivstoffgjerrig

– Som alltid når man skal kjøpe bruktbil, er det viktig å gjøre en litt grundig jobb i forkant. Servicehistorikk og eierhistorikk bør sjekkes litt nøye. Det samme bør bilens tekniske tilstand. C30 byr ikke på de helt store overraskelsene, men defekte hjullager foran og rustne bremseskiver er svakheter som man bør være oppmerksom på, sier Broom-Benny.

Klikk her for brukt Volvo C30 fra Broommarked

Klikk her for brukt Volvo C30 fra Finn.no.

Vi gjør oppmerksom på at Broommarked og Broom har samme eier

Les vår test av Volvo C30 her:

Video: Kriseresultat for småbil, her ble det null stjerner