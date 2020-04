Vurderer å rømme til Sverige

Kan bruke visir for å hindre smitte

De fire ser neppe for seg å gå en hel sommer og i verste fall vente til sent på høsten med å få is under beina.

– I Norge er det klubber som bruker å kjøre sommer-camper noe som er en veldig viktig del av treningen - det å få muligheten off-season til å gå på is. Det å trene på detaljer og ferdigheter, den muligheten har vi ikke nå. Det er selvfølgelig frustrerende å vite at de får lov til andre steder, sier Daniel Vatne som mener man må kunne se på mulighetene for å åpne opp ishaller også i Norge.

– Man kan i praksis unngå nærkontakt og man er dessuten tildekket i stor grad. Man kan også bruke visir slik at man unngår å puste på hverandre, forklarer han og viser blant annet til det som gjøres i Sverige hvor man kommer ferdigskiftet på trening, og har klare retningslinjer for avstand og antall spillere i hallen.