Brannvesenet ut mot bålbrenning: – En trend som ikke vil forsvinne

Den siste uken har det blitt meldt om skogbranner en rekke steder rundt om i landet.

I helgen rykket brannvesenet i Oslo ut til to skogbranner. Årsaken til den ene brannen var at en primus hadde antent terrenget, ifølge brannvesenet.

Oslo brann-og redningsetat sier at de opplever at mange turgåere ikke bryr seg om bålforbudet, som gjelder fra 15. april til 15. september.

– Dette er enkle og banale ting som er veldig vanskelig å overholde, virker det som. Det ser ut til at folk velger sin egen komfort og sine opplevelser av å være i marka foran sikkerheten som er viktig at vi følger nå. Det er synd, sier branninspektør og fungerende informasjonssjef i Oslo brann- og redningsetat, Sigurd Folgerø Dalen, til TV 2.

Folgerø Dalen sier han synes det er en skremmende holdning at dagen etter at det har stått om skogbranner i norske medier, går folk ut og tenner bål.

– Jeg vet ikke hva som må til for å ta dette innover seg. Det er fryktelig unødvendig om store skogarealer må stå i brann før folk forstår at det ikke er så lurt. Samfunnet burde ha kommet litt lengre enn som så. Dette er en trend som ikke vil forsvinne, ser det ut til, sier han.

Folgerø Dalen påpeker også at mange er flinke. Han sier at de fleste av det store antallet mennesker som er ute hver eneste dag, overholder rådene og reglene som er gitt.

ADVARER: Branninspektør Sigrud Folgerø Dalen i Oslo brann- og redningsetat sier at deres utfordring er at det kun kreves én som er uforsiktig for at skogen skal stå i lys lue. Foto: Oslo brann- og redningsetat

Stor fare

Meteorologisk institutt melder om lokalt stor gress- og lyngbrannfare i områder der det ikke ligger snø Østafjells.

Også en rekke andre steder i Sør-Norge er skogbrann faren på gult nivå, som betyr at det er fare for brann.

Så langt i april har brannvesenet i hovedstaden rykket ut til fire skogbranner, og løst 47 oppdrag som dreier seg om gressbranner og engangsgriller som tar fyr i søppelkasser og avfallsbeholdere.

Ifølge etaten har de også fått svært mange meldinger daglig fra folk som er bekymret over å se mange bål i marka når de er på tur.

– Vi har ikke tall på hvor mange telefoner det dreier seg om, men omfanget av antall henvendelser til vår 110-sentral og ellers på sosiale medier har skutt i været. Det dreier seg om en kombinasjon av bekymrede turgåere, til de som ønsker informasjon om hva som er lov og ikke, forteller Folgerø Dalen.

38 OPPDRAG: Brannvesenet i Oslo har så langt i april løst 38 oppdrag som dreier seg om engangsgriller som tar fyr i søppelkasser og avfallsbeholdere til gressbranner. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Han oppfordrer folk som har spørsmål, til å lese på kommunen sine nettsider.

– Vi er ekstra avhengig av at folk utviser aktsomhet framover, slik at vi slipper å få den kjempestore skogbrannen som ligger latent der. At vi ikke har fått en virkelig stor skogbrann ennå handler like gjerne om tilfeldigheter og flaks som at folk overholder regler, sier Folgerø Dalen.