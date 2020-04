Paret har vært sammen i 13 år, og giftet seg i 2007.

Lynch forklarer bruddet med at de har hatt det tøft de siste ukene, når de har sittet isolert på grunn av koronapandemien.

– Vi har hatt det tøft og går gjennom en tøff tid nå, hvor vi er isolert, sier han i podcasten The Morning After with Paul Danan.

«Som hund og katt»

Artisten omtaler seg selv og skuespillerkona som «hund og katt», og sier at han ikke hadde annet valg enn å flytte ut.

– Jeg er ikke hjemme med familien min nå, fordi hun og jeg levde som hund og katt. Det var virkelig ikke bra, sier han.

Lynch og White har to døtre sammen, og de har blitt værende igjen hos henne.

KVINNENES DAG: Shane Lynch og kona Sheena White på Ladies Day på Ascot Racecourse in Ascot sommeren 2011.Foto: Stella Pictures

– Kan være en kamp

Lynch skylder bruddet på koronaviruset.

– Man finner bare ut av noen ting om forholdet sitt, og det kan være vanskelig. Det kan være en kamp, sier han.

Han sier at han håper at det er en mulighet for at han og kona finner tilbake til hverandre, når pandemien er over og de ikke må være isolert fra omverdenen.

– Jeg ber hver dag om at kona mi og jeg får det til å fungere, slik at jeg kan komme tilbake til barna mine, sier han.

GUTTA KRUTT: Boyzone under sin konsert i Oslo Spektrum i 1999. Foto: Heiko Junge/Scanpix

Hitmaskin

Boyzone var et irsk boyband som i 1993 bestod av Keith Duffy, Stephen Gately, Mikey Graham, Ronan Keating og Shane Lynch.

De fikk en rekke topplisteplasseringer med sanger som «No Matter What», «Love Me For a Reason», «Words», «Baby Can I Hold You» og «Picture of You».

FULLSATT: Sikkerhetsvakter forsøker å holde kontroll på Boyzones ivrige fans i fullsatte Oslo Spektrum i 1999. Foto: Heiko Junge/Scanpix

Bandet ble oppløst i 1999, men gjorde comeback i 2007.

I 2009 gikk Stephen Gately bort under en ferietur på Mallorca. Han ble 33 år gammel. Han ble funnet livløs med hodet ned i hodeputen, og ble trolig kvalt til døde av sitt eget oppkast.

I 2018 gjorde Boyzone nok et comeback i anledning 25-årsjubileumet sitt.

28. april samme år ble det annonsert at bandet etter en avskjedsturné var ferdig for godt.

Boyzone solgte over 20 millioner album på verdensbasis.