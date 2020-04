Ordførere krever umiddelbare tiltak for olje- og gassnæringen: – Dette haster

«Flere norske kommuner rammes i dag av en dobbel krise, både Covid-19 pandemien og den globale oljekrisen.»

Slik innledes brevet fra 33 norske ordførere, som ble sendt til statsminister Erna Solberg (H), olje- og energiminister Tina Bru (H), finansminister Jan Tore Sanner (H), finanskomiteen på Stortinget og partilederne på tirsdag.

«De fleste opplever allerede stor arbeidsledighet, men for kommuner som har et næringsliv med vesentlig olje- og gassrelatert virksomhet er situasjonen enda mer alvorlig ettersom både olje- og gasselskaper og leverandørbedrifter ser seg nødt til å si opp og permittere titusenvis av ansatte», heter det videre.

Energikommunene krever nå at staten setter inn umiddelbare tiltak.

– Dette haster, og må avklares i løpet av uken, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) til TV 2.

Disse kommunene har signert: Kari Nessa Nordtun, ordfører i Stavanger

Peter Talseth, ordfører i Alstahaug

Sara Sekkingstad, ordfører i Alver

Lene Conradi, ordfører i Asker

Odd Nilssen, ordfører i Aukra

Hanne Berit Brekken, ordfører i Aure

Per Lerøy, ordfører i Austrheim

Ida Maria Pinnerød, ordfører i Bodø

Roger Valhammer, byrådsleder i Bergen

Odd Stangeland, ordfører i Egersund

Marianne Sivertsen Næss, ordfører i Hammerfest

Kari-Anne Opsal, ordfører i Harstad

Arne-Christian Mohn, ordfører i Haugesund

Elbjørg Larsen, ordfører i Herøy

Kari Anne Sand, ordfører i Kongsberg

Jan Oddvar Skisland, ordfører i Kristiansand

Kjell Nergaard, ordfører i Kristiansund

Robin Kåss, ordfører i Porsgrunn

Even Tronstad Sagebakken, ordfører i Lindesnes

Geir Waage, ordfører i Rana

Jarle Bø, ordfører i Randaberg



Ivar Vigdenes, ordfører i Stjørdal



Pål Sverre Fiske, ordfører i Verdal



Rune Rafaelsen, ordfører i Sør-Varanger



Stanley Wirak, ordfører i Sandnes



Frode Fjeldsbø, ordfører i Gjesdal



Rita Ottervik, ordfører i Trondheim



Sigmund Lier, ordfører i Tysvær



Knut Erik Engh, ordfører i Ulstein



Tom Indrevik, ordfører i Øygarden



Tom Henning Slethei, ordfører i Sola



Jakob Bjelland, ordfører i Stord



Eva Vinje Aurdal, ordfører i Ålesund

Ønsker endrede skatteregler

Det er hun som går i bresjen for initiativet, og har samlet støtte fra Lindenes i sør, til Hammerfest i nord.

– Vi har analyser som viser at dersom det ikke blir gjort noe, så vil næringen tape opp mot 50 prosent av allerede vedtatte investeringer. Det er snakk om flere titalls milliarder kroner, sier oljehovedstadens ordfører.

Det tiltaket kommunene mener vil ha størst betydning er å forskuttere selskapenes skattefradrag.

– For å stimulere olje- og gassbransjen, bør Stortinget snarest endre skattereglementet og innføre avskrivninger samme år som investeringen foretas, sier Nordtun, og understreker at forslaget kun er ment for en midlertidig periode.

– Det viktige nå er at det kommer på plass tiltak som vi vet bransjen etterspør. Dette har både NHO, LO og Rederiforbundet støttet. Det vil hjelpe fordi det gjør det mulig å holde likviditet og investeringstempoet i næringen oppe.

SMILET HAR STIVNET: Ap-ordfører Kari Nessa Nordtun smilte fra øre til øre etter at hun ble valgt til ordfører i fjor. I møte med den globale oljekrisen og koronapandemien har smilet stivnet. Foto: Jan Kåre Ness / NTB Scanpix

Historiske tider

Det er spesielle tider i oljemarkedene. Selv om Saudi Arabia og Russland tidligere i april ble enige om å kutte i produksjonen, har oljeprisen holdt seg relativt lav.

Tirsdag skriver E24 at prisen på nordsjøolje falt under 20 dollar per fat, i kjølvannet av den historiske priskollapsen for amerkansk råolje. På sikt ventes det at usikkerheten vil bety konsekvenser for næringen i Norge.

Etter at pandemien traff landet har allerede flere tusen ansatte i oljerelaterte bedrifter blitt permittert. Ifølge Stavanger Aftenblad sin oversikt er det, i skrivende stund, sendt ut i underkant av 17.000 permitteringsvarsler, og 30 ansatte har mistet jobben.