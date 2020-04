Blogger Isabel Raad (25) har de siste årene vært en av landets største bloggere.

Hvor ting tidligere måtte være pent og presentabelt har 25-åringen nå et ønske om å vise mer av den ekte seg.

– Det trenger ikke være så jævlig perfekt lenger, sier Raad til God kveld Norge.

Ufiltrert

Gjennom Instagram deler nå Raad ufiltrerte, sminkeløse og tilfeldige øyeblikk fra sin hverdag.

– Det jeg nå deler på Instagram er jo egentlig det jeg bare viste til nære venner før. Men herregud, nå jeg vil bare by litt mer med på meg selv og legge bort denne fasaden, sier Raad.

UFILTRERT: Isabel Raad sier hun har begynt å dele bilder som hun tidligere bare viste til nære venner. Skjermdump: Instagram/Isabelsraad

Bloggeren forteller at hun har fått gode tilbakemeldinger på hvordan hun har endret presentasjonen av seg selv på Instagram.

– Jeg ser at folk setter pris på at jeg er så ufiltrert. Det er gøy å se responsen på det, for jeg har jo alltid vært sånn her på privaten. Det er mye mer chill å være slik som dette i forhold til å alltid måtte være fikset, sier hun.

Raad innrømmer dog at dette har skjedd med årene.

– For hvert år blir jeg mer trygg i eget skinn, jo eldre jeg blir jo tryggere blir jeg. Jeg har blitt en litt mer «gi faen type», sier hun.

Nært bånd med familien

Moren og de mange søsknene til Raad er ofte å se på hennes sosiale kanaler, og det er tydelig at de tilbringer mye tid sammen.

– Selv om vi ikke teoretisk sett bor sammen, gjør vi jo nesten det. Vi er sammen nesten hver eneste dag, forteller Raad.

KORONARAMMET: Flere av Isabel Raads møter og prosjekter er blitt utsatt på grunn av korona-krisen. Skjermdump: Instagram/Isabelsraad

Koronaviruset som kjent har preget mange selvstendig næringsdrivende, rammer og Raad. Hun mener likevel hun er en av de heldige.

– Både møter og prosjekter utsettes og gjøres umulig å gjennomføre, da flere prosjekter krever at jeg må utenlands, sier hun, men legger til:

– Men det er ingen av samarbeidspartnerne mine som har avsluttet noe samarbeid, og jeg får fortsatt mange forespørsler. Likevel er jeg er jo redd for at det kan skje, vi vet enda ikke hva utfallet vil bli, sier Raad.