Påtroppene oljefondsjef Nicolai Tangen har vært i hardt vær etter VGs avsløringer om seminaret i USA i fjor.

En rekke samfunnstopper fikk påspandert reise og overnatting. Tirsdag tok statsråd Torbjørn Røe Isaksen kritikk for manglende åpenhet.

Nå går den første stortingspolitikeren ut med et helhjertet forsvar av Tangen.

– Jeg synes jeg ser konturene av en generell mistenkeliggjøring, og selv om jeg har lest reportasjene nøye, så er det ikke noe som får meg til å tvile på at Norges Bank sitt styre har truffet en riktig avgjørelse og at man har funnet rett mann til jobben. En person jeg ikke kjenner personlig eller noen gang har snakket med, sier Høyre-veteran Michael Tetzchner til TV 2.

Giftig miks

Han mener kritikken som går på at Tangen har jobbet i utlandet og ikke forstår norsk virkelighet, overskygger resultater og det renommé man har lagt igjen internasjonalt.

– Heksejakt er et sterkt ord, men vi har en offentlighet nå hvor det skal lite til å røre opp et vannglass og det er en personside som mange elsker å ta del i når det gjelder offentlige personer og særlig personer man ikke har hørt om før. Så har du disse sosietetssidene ved et tidligere arrangement. Alt dette blandes i hop, så blir det en giftig miks av mistenkeliggjøring som kan ha det som langsiktig virkning at vi ikke får de beste personene til å ta de beste internasjonale og norske toppjobbene, sier stortingspolitikeren.

Han mener kritikken som fremføres er vag og uadressert.

– Den insinuerer at ting ikke har gått til å riktig måte, og man nærmest har brukt forbindelser for å få en så fremtredende posisjon. Hvis man ser på innholdet i kritikken så er den ikke konkret, sier Tetzchner, som påpeker at Tangen ikke har gjort noe ulovlig.

Skjærsild

– En generell mistenkeliggjøring svekker bare legitimiteten til de som etter mitt syn har fattet en riktig og forsvarlig beslutning.

– Hvorfor går du ut og forsvarer ansettelsen?

– Vi som sitter på Stortinget, registrerer jo at noen begynner å røre på seg her, og da synes jeg det er viktig med en motstemme fordi vi i andre sammenhenger lever i en rettsstat og det er krav på saklige argumenterer.

– Frykter du at denne type oppmerksomhet vil sørge for at man ikke rekrutterer de beste til denne type stillinger?

– Ja, det betyr at mange som er kvalifiserte som vi trenger fra andre sirkler enn de politiske og som har gjort en stor jobb i næringslivet eller utlandet, som betakker seg med tanke på den skjærsilden de må gjennom før de kan tiltre en høyprofilert jobb i staten Norge.

Skjærsild er et bibelsk uttrykk, og ifølge katolsk lære måtte man gjennom skjærsilden før himmelen for å bli renset og fri for all synd.