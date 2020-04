Lokalmatprodusenten, som holder til på Ringerike, har laget økologisk spekemat i rundt fem år nå.

– Vi driver ikke med masseproduksjon, vi lager alt for hånd, forklarer pølsemaker Anne Marte Evang til God morgen Norge.

Hadde et tøft døgn

60 prosent av omsetningen til pølsemakerne Kristoffer og Anne Marte Evang kom fra restauranter og hoteller. Da det stengte på dagen 12. mars, mistet også Evang en stor del av kundebasen sin.

Kristoffer forteller at det var et tøft døgn for dem, og at de hadde et krisemøte på gården den dagen.

– Men når det blåser opp til storm så kan du enten velge å søke ly, eller så kan du bygge deg en solid vindmølle. Og det var det vi gjorde, forteller Kristoffer Evang til God morgen Norge.

Ikke permittert noen

For å unngå å miste store deler av omsetningen måtte ekteparet Evang tenke nytt. De valgte da å fokusere på hvor folk befinner seg nå, nemlig hjemme.

– Da startet vi med gratis frakt i hele Norge. I tillegg lagde vi en hel drøss med nye oppskrifter som er enkle å lage hjemme, sier Kristoffer Evang.

Dette gjorde at lokalmatprodusenten slapp å permittere sine ansatte.

TENKE NYTT: Da Ask Gård på Ringerike mistet store deler av omsetningen sin måtte de tenke nytt. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/God morgen Norge

– Vi har både måttet jobbe dobbeltskift og trippelskift, forteller han.

Kristoffer Evang tror at noe av nøkkelen til at det har gått såpass bra med bedriften den siste tiden, er fordi de har prøvd å nå folk der de er.

Ikke gi seg

Ekteparet har et råd til andre småbedrifter som sliter nå. Og det er å ikke gi seg.

– Nå handler det om å tenke nytt og snu seg rundt, sier Kristoffer Evang

Han råder bedrifter om å tenke på hva de kan gjøre med sine produkter. Pølsemakeren foreslår blant annet å sende produktene hjem til kundene eller å sette opp et utleveringssted.

Kristoffer og Anne Marte Evang har merket at folk har blitt mer opptatt av å kjøpe norskprodusert mat etter at koronakrisen brøt ut. De håper at dette fortsetter selv etter at krisen er over.

– Vi opplever at folk har fått et helt annet fokus, så det er fantastisk å se at de støtter opp, sier Anne Marte Evang.