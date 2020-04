Koreanske SsangYong er en av verdens minste bilprodusenter. Selskapet startet i 1954 og konsentrerte seg først om hjemmemarkedet.

De har også en god del år bak seg i det norske markedet, der de i perioder har solgt brukbart. Det er særlig toseters-varebilutgaver som har stått for store deler av salget her hjemme. I dag ruller det over 5.000 SsangYong-eksemplarer på norske veier.

Da finanskrisen skyllet over verden, var SsangYong i hardt vær. De måtte søke om konkursbeskyttelse og var nær ved å under.

Men så kom det indiske gigantselskapet Mahindra inn og lovet en betydelig satsing fremover. Også Mahindra driver med bilproduksjon, de så for seg at denne delen av selskapet skulle samarbeide tett med SsangYong og dermed gi stordriftsfordeler.

Salget falt med 88 prosent

Mahindra har tilført SsangYong nye midler, men uten at salget på noen måte har tatt helt av. Og nå er koreanerne i nye problemer.

Korona-krisen har rammet verdens bilprodusenter hardt, det har også SsangYong og Mahindra fått merke. Planen var opprinnelig at inderne skulle investere nærmere fem milliarder kroner i produktutvikling hos SsangYong i år. Den langsiktige planen var å få selskapet over i lønnsomhet fra 2022.

Nå skriver bransje-nettstedet Automotive News at Mahindra selv hadde en salgsnedgang på hele 88 prosent hjemme i India i mars. Det skal ha fått alle varsellamper til å blinke.

Krigssone? Nei, dette er en bilfabrikk!

Korando-interiøret viser at SsangYong har løftet seg betydelig på dette området de siste årene.

Skulle hatt elbil-debut

Nå har styret i Mahindra besluttet at det ikke blir noe av den planlagte investeringen. I stedet skal de gi SsangYong et engangsbeløp på inntil 350 millioner kroner, fordelt over de neste tre månedene. Målsetningen er at dette skal holde selskapet flytende, mens de forsøker å skaffe seg penger fra øvrige hold.

I mars skulle SsangYong etter planen hatt premiere på en elektrisk utgave av kompakt-SUVen Korando, på bilutstillingen i Geneve. Men denne utstillingen ble avlyst i siste liten, på grunn av frykten for korona-smitte.

Nå spøker det for lanseringen av denne modellen i Europa. Salget av personbiler har bråbremset i de fleste markedene. Da sitter det nok langt inne å lansere en bilmodell som i alle fall i starten neppe har et veldig stort salgspotensiale.

Korando var ventet å bli en viktig bil for SsangYong i Europa, også i elektrisk utgave.

Kina viktig marked

I fjor solgte SsangYong for øvrig 14.627 personbiler i Europa, ned fra 16.082 i 2018. Med så lave volumer, er det nok svært vanskelig å få til lønnsomhet. Derfor er det et åpent spørsmål hvor lenge fabrikken vil holde i gang satsingen i vår del av verden.

Den opprinnelige planen til Mahindra var å starte salg av SsangYong i USA og Canada, men det er lagt på is. I stedet har man utpekt Kina til et viktig område for videre satsing.

