Mari Maurstad: – Jeg trekker tilbake alt jeg har sagt negativt om influensere

Mari Maurstad og Malin Nesvoll møtte hverandre for første gang under innspillingen av 4-stjerners middag for snart to år siden.

Det var ikke gitt at det skulle bli så god stemning mellom dem. For de hadde noen fordommer i forkant av møtet.

– Jeg var i utgangspunktet litt skeptisk, sier Maurstad som aldri hadde hørt om influenseren Malin Nesvoll før hun ble med i programmet.

– Når man tenker på influensere så er det stort sett mote og skjønnhet, pupper og rumper og sånt, legger 63-åringen til.

Malin Nesvoll visste godt hvem Mari Maurstad var før innspillingen og var redd for å møte henne.

– Jeg synes du var litt rapp i kjeften, så jeg var redd for at du skulle være litt krass, humrer 31-åringen.

Heldigvis viste det seg at alle fordommene de hadde ikke stemte.

Tester influenserlivet

Selv om de lever to veldig ulike liv ble de kjapt bestevenner og vennskapet har bydd på mange nye opplevelser.

– Jeg har blitt invitert i flotte selskaper, og jeg var jo den yngste, smiler Nesvoll.

Selv om snittalderen kan være på rundt 70 år så stortrives Nesvoll i sammenkomstene. Og en gang var hun med på en avdukning av en skulptur i Ekebergparken sammen med Maurstad.

TREFFES OFTE: Venninnene ringes hver dag og treffes så ofte de kan. Foto: Privat

– Da skålte vi med champagne og klappet når duken gikk av, sier Nesvoll og klapper med hendene.

– Ja, du gjorde det helt korrekt, skryter Maurstad fra siden.

Skuespiller Mari Maurstad har på en annen side også fått kjenne på influenserlivet og har laget sin egen hashtag: #børststøvavstev.

– Det er en fulldags jobb! Nå trekker jeg tilbake alt jeg har sagt som er av negative ting om influensere, forteller Mari Maurstad.

– Jeg synes det er gøy! Det er hyggelig at man får tilbakemeldinger fra folk, legger hun til.

Mari ble en redning for Malin

Spesielt én av interessene til Mari Maurstad har venninnene brukt mye tid på. Nemlig å gå på tur.

Og da Malin Nesvoll gikk gjennom en depresjon i fjor vår var det nettopp turene med Mari Maurstad som hjalp henne.

TURVENNER: Mari Maurstad tar ofte med Malin Nesvoll på tur. Foto: Privat

– Da var du en redning, sier Malin Nesvoll og forteller at Maurstad tok henne med på tur én gang i uken.

– Du ble jo bedre, sier 63-åringen.

– Ja, jeg gjorde det, smiler 31-åringen.

Selv har også Mari Maurstad opplevd å møte veggen da hun ble sykemeldt i flere måneder. Hun kunne ikke stille opp på teaterforestillinger fordi hun var overarbeidet og fikk krystallsyken.

– Du mestrer ikke det som du egentlig vil. Hele kroppen sa: Nå må du bare ikke jobbe mer. Det var ikke mulig å gå på scenen, jeg kunne ikke stå opp av sengen, forklarer Maurstad.